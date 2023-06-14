Akşener’den muhaliflere: İsteyen karşıma çıkabilir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önceki gün partisinin genel merkez ek binasında GİK üyeleriyle toplantı yaptı. 28 Mayıs seçimlerinden sonra partilileriyle bir araya gelerek hem seçimleri değerlendiren hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunan Akşener, GİK üyelerinin seçim değerlendirmelerini dinledi.
Edinilen bilgilere göre bazı üyeler, Akşener’e, “200 kişi olan Kurucular Kurulu’nun istifalar nedeniyle 131’e düşmesinden endişe duyduklarını” iletti. “Gergin geçtiği” belirtilen toplantıda, Akşener’e muhalif isimlerin kurultayda Akşener’in karşısına aday çıkarmak istediği ve “Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde ‘tek olmadığını’ görsün” yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Akşener’in ise muhalif üyelere, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım” sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.
Yeni istifaların da yaşanabileceği değerlendirilen toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti sözcüsü Kürşad Zorlu’nun ise kurultaya ilişkin “Akşener’in etrafında kenetleneceğiz” sözleri dikkat çekti.
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