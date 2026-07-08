Çorlu Tren Faciası’nın sekizinci yılı... Özgür Özel: 'Adalet; ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkesin hesap vermesiyle sağlanır'

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Çorlu Tren Faciası’nın sekizinci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Özel, şunları kaydetti:

"Çorlu Tren Katliamı’nda yitirdiğimiz 25 yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Acıları ilk günkü kadar taze olan ailelerin tek talebi adalettir. Adalet; ihmali, sorumluluğu ve kusuru bulunan herkesin hesap vermesiyle sağlanır. Vicdanları rahatlatacak gerçek bir adalet sağlanana kadar ailelerin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz."