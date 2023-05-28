Çorum Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:23

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:23

Çorum'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ÇORUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Çorum'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Çorum'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64.78 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI

Çorum'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35.22 aldı.

14 MAYIS ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yüzde 61.88 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da yüzde 32.94 oy aldı.

SİNAN OĞAN ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Çorum'da yüzde 4.77 oy aldı.