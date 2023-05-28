2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Çorum Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Çorum'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Çorum'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Çorum'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:23
Çorum Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da ne kadar oy aldı?
Abone Ol google-news

Çorum'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS ÇORUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Çorum'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0 açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Çorum'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 64.78 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI

Çorum'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 35.22 aldı.

 

14 MAYIS ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Çorum'da yüzde 61.88 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da yüzde 32.94 oy aldı.

SİNAN OĞAN ÇORUM'DA NE KADAR OY ALDI?

 

Sinan Oğan Çorum'da yüzde 4.77  oy aldı.

 


çorum 28 Mayıs 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi 2023 seçimleri Seçim 2023 Erdoğan Kılıçdaroğlu

İlgili Haberler

14 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Çorum'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Çorum'da kaç oy aldı?

14 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı seçim sonuçları! Çorum'da Erdoğan ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Çorum'da kaç oy aldı?
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çorum'da kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Çorum milletvekili sonuçları...

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları! AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çorum'da kaç milletvekili çıkarttı? 2023 Çorum milletvekili sonuçları...
2018 seçimlerinde Çorum'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çorum'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Çorum seçim sonuçları

2018 seçimlerinde Çorum'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çorum'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Çorum seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler