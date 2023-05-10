2018 seçimlerinde Çorum'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çorum'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Çorum seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Çorum seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE ÇORUM'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 186.915
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 50.387
HÜR DAVA PARTİSİ - 634
VATAN PARTİSİ - 869
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 13.096
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 72.945
SAADET PARTİSİ - 3.909
İYİ PARTİ - 30.215
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ ÇORUM'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1
2018 ÇORUM MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
AHMET SAMİ CEYLAN - AKP
OĞUZHAN KAYA - AKP
EROL KAVUNCU - AKP
TUFAN KÖSE - CHP
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