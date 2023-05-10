2018 seçimlerinde Çorum'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Çorum'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Çorum seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 09:40

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:06

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ÇORUM'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 186.915

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 50.387

HÜR DAVA PARTİSİ - 634

VATAN PARTİSİ - 869

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 13.096

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 72.945

SAADET PARTİSİ - 3.909

İYİ PARTİ - 30.215

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ ÇORUM'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 3

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 1

2018 ÇORUM MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

AHMET SAMİ CEYLAN - AKP

OĞUZHAN KAYA - AKP

EROL KAVUNCU - AKP

TUFAN KÖSE - CHP