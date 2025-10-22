Çorum'da 'Menzilciler' birbirine girdi, 1 kişi fenalık geçirdi

AKP iktidarıyla birlikte Türkiye'nin en yaygın dinsel yapılanmalarından biri haline gelen Menzil cemaatinde, "Şeyh" Abdulbaki Erol’un ölümünün ardından sular durulmuyor.

Cemaatin Çorum’daki "külliye"siyle ilgili Çorum İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Mübarek ve Fettah Elhüseyni kardeşler, binanın kendilerine ait olduğunu savunarak boşaltılmasını talep etmişti. Ancak binada bulunan cemaat üyeleri, "Bu bina tüm Müslümanlarındır" diyerek buna karşı çıkmıştı.

BİNA BOŞALTILMADI, GERGİNLİK ÇIKTI

Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 32. Sokak’ta faaliyet gösteren vakıf binası ile ilgili Semerkand grubunun başvurusunun ardından haciz kararı verilmesi sonucu, icra memurları ve polis ekipleri binaya gitti.

Cemaatin Kahta merkezli grubunu oluşturan Serhendi cemaati üyeleri ise binayı boşaltmak istemedi. İki grup arasında çıkan kavga sırasında bir kişi baygınlık geçirdi.

Arbedenin ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak tarafları sakinleştirirken, binanın tahliye işlemi ertelendi.