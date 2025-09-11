Çözüm komisyonu sekizinci toplantıya hazırlanıyor: Muhalefet artık adım bekliyor

Meclis’te kurulan yeni çözüm süreci komisyonu, bugün sekizinci toplantısını gerçekleştirecek. Komisyon bugün işçi ve memur sendikalarını dinleyecek. Yarın ise iş insanları komisyon toplantısına katılacak. Komisyon bu şekilde 9 toplantıyı geride bırakmaya hazırlanırken, muhalefet artık komisyonun yol haritasını netleştirmesi, süreçle ilgili atacağı adımlara yönelik gündemlere geçmesi gerektiğini söylüyor. Bu kapsamda “Niye bu komisyonun hâlâ bir yol haritası yok?” sorusunu soran DEM Parti, son dönemde terörist elebaşı Abdullah Öcalan’la görüşülmesine yönelik önerisini yineliyor ve iktidara bu konuda çağrılar yapıyor.

CHP ise, komisyonun artık adında yer aldığı gibi demokrasi alanındaki sorunları çözecek adımları atması gerektiğini belirtiyor. CHP kurmayları “Komisyonun topluma güven verici adımlar atması lazım. Hasta tutuklular için bir düzenleme beklentisi var. Kayyumlar konusunda bizim verdiğimiz yasa teklifi var. Bu konularda hızla adım atılabilir. Düzenleme yapılmadan bile atılabilecek adımlar var. Mevcut kayyumlar sonlandırılabilir, verilen Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyulabilir” değerlendirmesini yapıyor.

‘ÖCALAN DİNLENSİN’ TARTIŞMASI

Öte yandan; DEM Parti’nin Öcalan önerisine MHP de “Meclis Başkanının, Öcalan’ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek komisyon içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır” açıklamasıyla destek veriyor. Bu öneriye karşı CHP ve Yeni Yol Grubu “Henüz komisyona gelmiş böyle bir öneri yok. Komisyon adına kimler gidecek, ne amaçla gidilecek bunlar netleştirilince ona göre karar verilir” yorumunu yapıyor. Bunun yanında CHP kurmayları, Özgür Özel’in süreç başlamadan önce yaptığı “CHP, İmralı’ya heyet yollamaz. Bizim ne işimiz var adaya heyet yollamakla?” açıklamasına da işaret ediyor. Yeni Yol Grubu kurmayları, komisyonun gündemiyle ilgili ise “Muhtemelen önümüzdeki hafta çözüm sürecinde de çalışan akademisyenlerin dinlendiği bir oturum olacak. Ondan sonra belli konuların konuşulmasıyla ilgili bir aşama olur. Terörün sona erdirilmesi ve demokratik alanda konuşulacak öneriler bu dönemde gündeme getirilir” diyor.