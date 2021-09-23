"Cübbeli Ahmet" cinayeti böyle anlattı: "Sır olarak kaldı"

23 Eylül 2021 Perşembe, 09:40

İsmailağa cematinin ileri gelenlerinden ve kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge adlı programa konuk olan Ünlü, “Çocuklarınızı imam hatip, ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin” dedi. Ünlü, “Müfredat işlemiyor. Müfredata yorum katıyorlar. Hangi cemaate bağlıysa, mezhepsizlik akımı, mealcilik akımı… Neyse orayı empoze etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

CİNEYETLERİ DOĞRULADI

Ahmet Mahmut Ünlü, gazeteci Fethi Yılmaz’ın kaleme aldığı Katli Vacip adlı kitapta geçen tarikat cinayetleri ile ilgili de konuştu. Hakan'ın, İsmailağa içerisindeki veliaht cinayetleri ile ilgili sorusunu yanıtlayan Ünlü, Hızır Ali Muratoğlu suikastından önce cami cemaatine dair bazı şüphelerin kendilerine geldiğini söyledi.

Ünlü, Muratoğlu’nu öldüren katilin de bilerek iz bırakmamak için cami içerisinde öldürüldüğünü belirtti. Ünlü, kitabın adına atıf yaparak “Bu cinayet hakikaten sır olarak kaldı” ifadelerini kullandı.

Ünlü şunları söyledi:

"Tarikat içi cinayetin bir sebebi mucibi yok. Çünkü Hızır efendi için veliaht meselesi yoktu çünkü Mahmut (Ustaosmanoğlu) Efendi gençti. Ve hala da yaşıyor. Dolayısıyla bir rekabet yoktu. Neden rekabet yoktu. Çünkü Hızır Efendi dendiği zaman ben kabul etmeyecek miydim? Bayram hoca kabul etmeyecek miydi? Dolayısıyla Hızır efendide ittifak vardı. Hiçbir muhalifi yoktu. Bayram Efendi de veliahtlık söz konusu değildi. Tarikat, zikir dersi öğretmiyordu. Sadece ilim, ders okutuyordu.

Bu planı kimler kurdu bunu bulmak emniyetin işi. Beni geldiler üç saat sorguladılar Hızır efendiyi sorguladığım için. Bütün bilgileri aldılar çünkü neden hasmı hısmı var mıydı her şeyi soruyorlar. Üç gündür uyumuyoruz, yüzlerce kişiyle görüştük dediler.

Adam da serbest kaldı. Bunu getirenler bir minibüs adam getirmiş. Bu herif gece bir buçuk saat telefonla konuşmuş tuvalette. Bu telefon nerede. Bu telefonda kimlerle konuştu bu kadar basit. Önden anlattım ya birkaç haftadır ön saflarda değişik gençler var diye. Bir şey koptu cinayetten sonra linç edilmiş orada. (Katil) Bu da sağ kalmadı. Bizim öyle bir usulümüz yok polise teslim edilmesi gerekiyordu. Fakat dediler ki getirenler linç etti. Çünkü üç bin kişi var dolu görgü tanığı var."