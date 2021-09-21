Barış Pehlivan yazdı: İstismarın yaşandığı Kuran kursu hangi tarikatın çıktı?
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, geçen hafta gündeme getirdiği Kahramanmaraş’taki bir Kuran kursunda çocukların maruz kaldığı cinsel istismar olaylarıyla ilgili yeni detaylara yer verdi.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "O Kuran Kursu Tarikatın Çıktı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Pehlivan bugünkü yazısında, geçen hafta gündeme getirdiği Kahramanmaraş’taki bir Kuran kursunda çocukların maruz kaldığı cinsel istismar olaylarıyla ilgili yeni detaylara yer verdi.
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki müftülüğü aradığını anlatan Pehlivan, buradaki bir personelle konuştuklarını aktardı. "Müftülük personeline göre, yaşanan cinsel istismar bir hataydı sadece!" diyen Pehlivan, cinsel istismarın yaşandığı Kuran kursunun Nakşibendi tarikatına ait olduğunun konuşulduğuna dikkat çekti.
Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"'Eski bir olayı neden gündeme getiriyorsunuz?'
Telefonun ucundaki ses böyle diyordu.
Küçük çocuklara cinsel istismarın yaşandığı Kuran kursuna dair sorularım vardı. Daha sağlıklı bilgi almak için kursun olduğu Türkoğlu ilçesindeki müftülüğü aradım. Bir yetkiliyle görüşmek istedim. Bunun üzerine kendisini 'memur' olarak tanıtan müftülük personeli İrfan Aydoğan’la konuşmaya başladım.
Önceki Arka Bahçe’deki yazımı okumuşlar ve öfkelenmişlerdi. Girişteki soruyla muhatap oldum. İstismara uğrayan küçük çocuğun geçen yıl babasına açılmasıyla ortaya çıkan rezaletin duyulması rahatsız etmişti.
Yetmedi...
Müftülük personeline göre, yaşanan cinsel istismar bir hataydı sadece! Onu yazmam yerine, Kuran kurslarındaki başarılardan dolayı teşekkür etmem gerekirdi! Böyle denildi telefonda...
Hem müftülükle görüşmemde hem de diğer kaynaklardan edindiğim izlenim şu yöndeydi:
Hoca Ruhullah Çelik’in çocukları istismar ettiği Arınç Kuran Kursu’nun asıl sahibi bir tarikattı.
O tarikatın da Nakşibendi olduğu konuşuluyordu.
Tarikatın kollarından olan, kökeni Şeyh Ali Arınci’ye uzanan Arınç İlim Yayma Derneği çatısı altındaki bir Kuran kursuydu orası.
Diyanet ise sadece 'denetlemekle' yükümlüydü.
Aileler çocuklarını doğu illerinden getirip teslim ediyordu.
Tüm bu denklem de tarikatların binlerce çocuğu nasıl içine hapsettiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyordu.
Son bir görüntü izledim...
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı AKP milletvekili Celalettin Güvenç vardı videoda.
Güvenç’in Erzurum’da valiyken Fethullahçıların tecavüz dosyasını nasıl kapattığını çok kez yazdım. Şimdi yine o karşıma çıkmıştı.
Şöyle ki...
Yıl: 2019.
Çocukların istismar edildiği Arınç Kuran Kursu’nda bir 'icazet töreni' düzenleniyordu.
Sahneye Celalettin Güvenç çıkıyor, 'Muhterem Seydam' diyerek oradaki şeyhleri selamlıyordu. Sonra Arınç Kuran Kursu’nun 'mübarek, ilim ve irfan meclisi' olduğunu anlatıyordu.
Bakmayın okuduğunuza, bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor."
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