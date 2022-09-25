Cübbeli Ahmet, 'derin devlet' istedi: Birileri yanlış yaparlarsa ne olacak?

25 Eylül 2022 Pazar, 09:37

AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, "Cübbeli Ahmet" diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Vatan Partisi'nin yayın organı Ulusal Kanal'da ağırlandı.

"Ulusal Özel" programında konuşan Ünlü, "televizyonlara çıkma konusunda bir çizgisi olduğunu, her kanala çıkmadığını söyledi. Ünlü, "Tele1'den çağırıyorlar, Halk TV'den çağırıyorlar... Ben de diyorum ki; ben size gelirdim. Yok solcusunuz, muhalifsiniz fark etmez. Ben nerede konuştuğuma değil ne konuştuğuma bakarım. Her yerde doğruyu konuşmakla mükellefim ama konuştuğumuz yerin önemi nedir: HDP'den uzak olması ve HDP milletvekili, sözücüleri filan muhattap alarak veya telefonla bile bağlansalar... Ben bunları terörle iltisaklı itikat ettiğim için. Program mesele değil, siz bunları meşulaştırıyorsunuz, kanallarınızda bunları meşrulaştırdığınız sürece ben gelmem" dedi.

Kendisinin katıldığı yayınlarda "reyting" olduğunu söyleyen Ünlü, "Size de reyting olsun. Para da istemiyorum. Bugüne kadar kimseden almadım. Habertürk'e bile HDP hasasiyeti ile "biz çıkartmayız" dediler öyle çıkıyorum. Bizim islami kanallar çıkartmaz" diye konuştu.

"SÖZLEŞMEYE ZEHİR ZERK ETMİŞLER"

Geçen haftalarda Saraçhane'de "Büyük Aile Buluşması" adı altında LGBTİ+ grupları hedef alarak yapılan mitingle ilgili de konuşan Ünlü, "Belli bir şahıs hedef gösterilmeksizin bu fiiliyatın münkerattan olduğunu, aksi halde bunun bir türlü belaya sebep olacağını... Bundan niye nefret olsun. En büyük sorunumuz internet oldu. Bana da yarıyor tamam ama... Bu imkanlar güzel oldu ama kontrolsüz oldu. Bir erkek kadın kıyafeti giyerek kıratarak yürüyor bakıyorsunuz 1 milyon üyesi oldu. Bu işte internetin payı çok büyük.İstiklal caddesinde pankartlar elinde 'Recep ile Şaban'ın evlenmesine Ramazan mani olamaz'. Bunları gördük. İstanbul Sözleşmesi'nde bilmediğimiz maddeler varmış. Kadının haklarını korumayı evvela İslam söylüyor zaten. İdam gelsin savunanlardınız. Konu o değil ki. Konunun içeriğinde eşcinsellik teşvik ediliyor. Bütün maddelerin içine zehiri zerk etmişler. Altılı Masa'da 3 tane var. Hanımları kapalı, bunlar namazında niyazında gelir gelmez İstanbul Sözleşmesi'ni getireceğiz diyorlar" ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ YAPAN NE OLACAK?"

Ünlü'nün konuşmasında "derin devlet"i istediği sözleri de dikkat çekti. "Derin devlet olmalı. Yanlış yaparlarsa birileri ne olacak" diyen Ünlü, "Hükümetler gelse de gitse de değişmezleri olan bir kurum her zaman lazım. Askere polise silah sıkanı, polisle korursan, Meclis'te de konuşturursan... 'Bu devlet bölünmelidir' diyene maaş bağlayan bir devlet var mıdır? Bu işe karışanın kafasının kapatılması lazım. Siyasi yasak getirilmeli, vatandaşlıktan ihraç edilmeli" diye konuştu.