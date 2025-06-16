'Cübbeli Ahmet'ten 'zirai don' açıklaması: 'Zina yapıyorlar!'





'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Malatya’da yaşanan ve kayısıyı vuran zirai don olayının nedenini akıl almaz sözlerle açıklamaya çalıştı.

Malatya’nın Kuluncak ilçesi Kızılmağara Mahallesi’nde yaptırılan Şapkırı Osman Camii açılışına katılan Cübbeli Ahmet, daha sonra Malatya kent merkezindeki Kapalı Spor Salonunda cemaatine mensup kişilere konuştu.

Sohbetinde sözü felaketlerin nedenlerine getiren Ünlü, “Haramların başında namazssızlık geliyor, ondan sonra içki geliyor, faiz geliyor. En büyük mesele zina. Bu zina almış başını gitmiş. Hacısı hocası bu işe düşen var. Suratlarına bakıyorum. Allah az çok bana bir feraset vermiş. Suratında siyahlık var. Zencide nur var bembeyaz adamda siyahlık var. O siyahlık zinanın siyahlığıdır. Bu toplumda zina işi çok var. Malatya’da da illa ki var. Namaz kılanlarda da var. Hacca gidiyolar geliyorlar zina yapıyorlar. Çok fena. Ondan sonra 'kayısılar yandı' diye bas bas bağırıyorlar. Kayısı yanmadan önce günahlara tövbe edeydik” ifadelerini kullandı.