Cübbeli Ahmet zirai don olayını 'zinaya' bağladı, CHP'den tepki geldi: 'Malatyalılardan özür dilemeli!'

Malatya'da katıldığı sohbet etkinliğinde, nisan ayında kentte meydana gelen zirai don olayına da değinen Ahmet Mahmut Ünlü, tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ünlü, şunları söyledi:

"Bu zina, almış başını gitmiş. Hacısı hocası bu işe düşen var. Suratlarına bakıyorum, az çok Allah’ta bana bir feraset vermiş; suratında siyahlık var, o siyahlık kara sürsen olmaz. Zencide nur, bembeyaz adamda siyahlık var. O siyahlık, zinanın siyahlığıdır. Zinadan gelen siyahlık hiçbir günahla gelmez. Bir de içki varsa o hepten zaten adamı çuval eder. Onun için bu toplumda zina işi çok var. Genel toplumda çok var, Malatya’da da illaki var. Bazı namaz kılanlarda da var. Hacca, umreye gidiyorlar gelip yine zina yapıyorlar. Çok fena… Ondan sonra 'Kayısılar yandı' diye bas bas bağırıyor. Kayısı yanmadan evvel günahlara tövbe edeydik."

CHP'Lİ AĞBABA: MALATYALILARDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR

Ahmet Mahmut Ünlü'nün, zirai don olayını zinaya bağlamasına CHP'den tepki geldi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ünlü'nün sözlerini “Bilimi ve aklı reddeden, halkı küçümseyen bir zihniyetin ürünü” olarak nitelendirirken, şöyle konuştu:

"Malatya Kuluncak’ta bir cami açılışına katılan Cübbeli Ahmet, Malatya’da yaşanan don felaketini Malatyalıların ahlaksızlık yaptığına, zina yaptığına bağlamış. Depremin en büyük yıkım yaptığı, toparlamaya çalışırken 11-12 Nisan tarihlerinde son yüzyılın en büyük zirai don felaketi ile karşı karşıya kalan Malatya’ya gelip Malatyalılara hakaret eden Cübbeli Ahmet’i kınıyorum.

Bilimi reddeden, meteorolojik bir felaketi bile akla hayale gelmeyen sebeplere bağlayan bir zihniyete Diyanet İşleri'nin cevap vermesini bekliyoruz. Sermayesi yalan olan bu kişilere cevap vermeyi bile zûl kabul ediyorum. 'En büyük mesele zina. Zina toplumda almış başını gitmiş. Malatya’da da illa ki var. Ondan sonra 'kayısılar yandı' diye bas bas bağırıyorlar' diyen Cübbeli Ahmet, Malatyalıları ahlaksızlıkla suçluyor. Zina yapmakla suçluyor. Malatya’ya gelip Malatyalılara hakaret ediyor. 36 Şehirde birden zirai don meydana gelmiş. İnsanların yemeye meyveleri kalmamış. Bir kuruş gelirleri kalmamış. Ne yapacaklarını kara kara düşünürken bir de üzerine ahlaksızlıkla suçlanmışlar. Bu zihniyete kucak açan, paneller-söyleşiler yaptıranlar da en az onlar kadar suçludur. Cübbeli Ahmet, derhal Malatyalılardan özür dilemelidir."