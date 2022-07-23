Cübbeli Ahmet'i hedef alan Ahmet Hakan 'vahhabi' tehdidini görmedi

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:36

'Cübbeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz vermesi üzerine Diyanet'i uyarmıştı. Cübbeli Ahmet sosyal medya üzerinden "Diyânet'i, vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" demişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ise Cübbeli'nin sözleri sonrası, "İddialar gerçeği yansıtmaktan uzak olup son derece rahatsız edici ve üzücüdür" açıklamasında bulunmuştu.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ise bugünkü "Yetenekli Bay Cübbeli" başlıklı köşe yazısında Cübbeli'yi hedef alarak vahhabi iddialarına yer vermedi.

Hakan, İsmailağa Cemaati'nin geçen günlerde ölen lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu'nun 'Cübbeli Ahmet'e "kasetlerini patlatırız" diye tehditte bulunduğunu söyleyerek, Cübbeli Ahmet'in de gündemi değiştirdiğini dile getirdi.

"Cübbeli Ahmet, gündemi öyle bir tornistan ettirdi ki...Kaset konusu, iki güncük bile konuşulmadan unutuldu gitti" diyen Hakan şu ifadeleri kullandı;

Şunu yaptı: İki üç yıl evvel yaptığı gibi yine... 'Vehhabiler, Selefiler ülkemin camilerinde cirit atıyor. Diyanet uyuyor. Radikallik aldı başını gidiyor. Uyan Türkiye’m' falan türü iddiaları sürdü masaya. Ve bingo! 'Kaset gündemi', oldu sana 'Selefi gündemi'. Halk TV, balıklama atladı hemen konunun üstüne...

Cübbeli, gerçekten de çok iş bilir, acayip yetenekli, feci becerikli bir adam. Hayatını sanayiciliğe adasa... Vehbi Koç falan olurdu. Kendini şiire vursa... İsmet Özel’in tahtını sallardı. Biliminsanı olsa... Aşıyı ilk o bulurdu. Köşe yazarı olsa... Hepimizi işinden ederdi. Roman yazsa... Orhan Pamuk’u yanına çırak alırdı. Siyasete girse... Asla muhalefete düşmezdi. Mübalağa mı ediyorum? Bilmiyorum. Belki de ediyorumdur. Belki de o lanetli 'kaset gündemi'ni, bir anda 'Selefi gündemi'ne dönüştürebilen o muazzam kurnazlığın etkisi altında biraz fazla kalmışımdır."