Cuma hutbesinde ilginç sözler: 'Gün dini istismar edenleri ayırt etme günüdür'

15 Temmuz 2022 Cuma, 10:06

15 Temmuz darbe girişiminin 6. yıldönümünde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "15 Temmuz: Birlik ve Beraberliğin Zaferi" konulu cuma hutbesi hazırlandı.

81 ildeki camilerde okutulmak üzere hazırlanan hutbede darbe girişimi ve Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) için "Bundan tam altı yıl önce bugün ülkemiz tarihin şahit olmadığı korkunç bir ihanet ile karşılaştı. Suret-i haktan görünerek yıllar yılı milletimizin tüm maddî ve manevi değerlerini istismar eden, dış güçlerle, şer odaklarıyla işbirliği yaparak pek çok alanda güç sahibi olduktan sonra bu gücü kendi menfaatleri için kullanan bir yapının nasıl bir ihanetin içerisinde olduğu ortaya çıktı" denildi.

Türkiye'nin yeniden 15 Temmuzlar yaşamamak için her bir yurttaşın sorumluluğunun farkında olması gerektiği belirtilen hutbede "Yüce dinimiz İslam’ı sahih ve güvenilir kaynaklardan öğrenelim. Kur’an-ı Kerim’in rehberliğinde, sünnet-i seniyyenin örnekliğinde bir hayat yaşayalım. Çocuklarımızın dini bilgiyi, doğru yöntem ve metotlarla, ehil kişilerden almasına özen gösterelim. Yüreklerinden vatan sevgisini, millet olma bilincini ve ümmet olma şuurunu söküp atmak isteyen şer odaklarına fırsat vermeyelim. Ülkemizi fitne ve fesada sürüklemek isteyenlere karşı yekvücut, tek yürek olalım" ifadeleri kullanıldı.

Hutbenin son bölümünde ise "din istismarcıları"na karşı yapılan uyarı dikkat çekti. Sözkonusu son bölümde, "Gün, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek milletçe kenetlenme ve geleceğimizi birlikte inşa etme günüdür. Gün, şahsi emelleri için dini istismar edenlerle samimi gayret içerisinde olanları feraset ve basiretle birbirinden ayırt etme günüdür. Gün, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize vefa günüdür" vurgusu yapıldı.