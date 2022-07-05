KYK yurtlarına gelen yüzde 80 zamma büyük tepki! CHP'li Mustafa Adıgüzel'den 'cemaat' suçlaması

05 Temmuz 2022 Salı, 14:27

CHP Mersin Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Alpay Antmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yüzde 80 zam yapıldığını açıkladı. Zam kararı, sosyal medyada öğrencilerin büyük tepkisini çekti.

'ÖĞRENCİLERE YÜZDE SEKSEN ZAM'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücreti net 5 bin 500 TL olarak açıklamıştı. Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarından geldi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yapılan yüzde 80 oranındaki zamma tepki gösteren bir video paylaştı. Cumhuriyet'e konuşan Adıgüzel, bunun bir AKP politikası olduğunu ve cemaatlerinin önünü açtığını belirtti.

'BU BİR AKP POLİTİKASIDIR'

Devletin çocukları siyasete açık hale getirdiğini aktaran Adıgüzel, "Gençlik ve Spor Bakanlığı, cemaatlere kaynak aktarıyor. Bu bir AKP politikasıdır. Bakanlık, 90 milyon lirayı toplum yararına dernek adı altında TÜGVA, TÜRGEV gibi iktidara yakın kuruluşlara aktarmış" ifadelerin kullandı.

Öğrencilerin cemaatlerin eline düştüğünü ve cinsel saldırılara maruz bırakıldıklarını söyleyen Adıgüzel, bu cemaatlere çeşitli organizasyonlarla para aktarımı yapıldığını anlattı.

'FİTİL FİTİL BURUNLARINDAN GETİRECEĞİZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun cemaatleri beslediğini ve cemaatlerin de onu beslediğini aktaran Adıgüzel, sözlerine şu şekilde devam etti:

Eski bakanı, cemaatler konusunda uyardım. Beşli çeteye ödeyemediğini öğrenciden mi çıkarıyorsunuz? Açıkça bir ihanet var ve bedelini ödeteceğiz. Paralarını fitil fitil burunlarından getireceğiz.