Cumartesi Anneleri 1039. haftada sordu: Murat Yıldız'a ne oldu?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 16:35

Güncelleme: 22.02.2025 - 16:35

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek için Galatasaray Meydanı’nda 1995 yılından beri oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri bu hafta da meydandaydı.

Cumartesi Anneleri 1039. hafta açıklamalarında, 23 Şubat 1995’te gözaltında kaybedilen Murat Yıldız’ın akıbetini sordu.

Galatasaray Meydanı'nda bir araya gelen kayıp yakınlarının bu haftaki açıklamasını Sebla Arcan okudu.

1039.haftamızda, 30 yıldır hukuk işletilmediği için sonuçsuz kalan Murat Yıldız davası için adalet istiyoruz.#CumartesiAnneleri1039Hafta pic.twitter.com/nCw8ifexVG — Cumartesi Anneleri (@CmrtesiAnneleri) February 22, 2025

Demokratik bir Türkiye talep ettiklerini belirten Arcan, "Biliyoruz ki, güçlü bir demokrasi ve hukukun üstünlüğü sağlanmadan ne kayıplarımıza ulaşabileceğiz ne de cehennemin eşiğine gelen ülkemiz huzur ve barışa kavuşabilecek. Tam da bu sebeple, 1039. haftamızda, siyasi iktidara barışı, özgürlüğü ve adaleti engelleyen uygulamalarına son verme çağrısında bulunuyoruz. Çatışmacı siyasetin yol açtığı yıkımın en yakın tanıkları olarak, herkesin korkudan uzak, güven içinde ve onurlu bir biçimde yaşayabileceği demokratik bir Türkiye talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Arcan, Yıldız'ın gözaltında kaybedilme sürecini şu açıklamayla anlattı:

"19 yaşındaki Murat Yıldız, İzmir'de annesi ile birlikte yaşıyordu. Bir kafede otururken çıkan tartışmada silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaşmış ve bu yüzden polis tarafından aranmaya başlanmıştı. Annesi Hanife Yıldız'ı karakola götüren polisler, ‘Murat hemen gelip teslim olursa ifade vererek serbest kalacak' dedi.

Bunun üzerine, 23 Şubat 1995 tarihinde, Murat Yıldız, avukatı, kuzeni ve annesi ile birlikte, İzmir Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi'ne giderek Komiser Ramazan Kaya ile polis memuru Tahir Şerbetçi'ye teslim oldu."

'FERİBOTLA KAÇTI' DEDİLER

"Aradan üç gün geçtiği halde Murat eve dönmeyince, anne Hanife Yıldız, Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi’ne gitti ancak sorularına net yanıtlar alamadı.

Çelişkili açıklamalar karşısında Hanife Yıldız ısrarını sürdürünce yetkililer, Murat’ın emniyette verdiği ifadesinde silahı İstanbul Kartal’da sakladığını söylediği için, onu polisler Tahir Şerbetçi ve Şah İsmail Öztürk nezaretinde İstanbul’a gönderdiklerini, yolda Murat’ın feribottan denize atlayarak kaçtığını ve tüm aramalara rağmen bulunamadığını iddia ettiler."

YARGILAMA BEŞ YIL SÜRDÜ

"Oğlundan haber alamayan Hanife Yıldız, Bornova ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurdu. Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi, beş yıl süren yargılama sonucunda, Murat Yıldız'ın feribottan atladığını gören bir tanık olmamasına rağmen sanık polislerin beyanını esas aldı ve onlara yalnızca 'görevi ihmal' suçundan günümüz parasıyla 1 lira 18 kuruş para cezası verdi.

İHD avukatı Gülseren Yoleri, 2015 yılında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yeniden soruşturma açılmasını talep etti. Açılan soruşturma, iki yıl sonra takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapıldı."

'ADALET İSTEMEKTEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

"Gözaltında kaybedilen kişilerin yaşam hakkından devlet sorumludur. Kamu görevlilerinin gözaltında kayıp olaylarına karıştıklarına dair emareler bulunması halinde, devletin yaşam hakkını ihlal ettiği kabul edilmektedir. Murat Yıldız'ın gözaltında kaybedilmesi ile ilgili yürütülen adli süreç, maddi gerçeği açığa çıkarmadı, faillerin cezalandırılmasını sağlamadı. Aksine, Murat’ın yaşam hakkının ihlal edildiği gerçeğinin üzerini örtü. Kaç yıl geçerse geçsin Murat Yıldız için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz."