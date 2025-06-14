Cumartesi Anneleri 1055. haftada sordu: Gözaltında kaybedilen Nurettin Çur'a ne oldu?

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini öğrenmek ve faillerin yargılanması talebiyle 1995 yılından bu yana Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, 1055. haftada da meydandaydı.

Polis bariyerleri nedeniyle alana alınmayan kayıp yakınları, meydanın girişinde yaptıkları açıklamada, 1995 yılında Diyarbakır'da gözaltında kaybedilen Nurettin Çur için adalet çağrısını bir kez daha yineledi.

Açıklamada, “Kayıplarımızın ardından bıraktığı derin acıyı bilen bizler, savaşların ve çatışmaların yarattığı yıkımı en iyi anlayanlardanız. Her savaş yeni kayıplar, yeni yokluklar, yitirilen yaşamlar demektir” dendi.

“BU TOPRAKLAR ANNELERİN MEZAR ARADIĞI BİR ÜLKEYE DÖNÜŞTÜ”

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'ndan 1055 haftadır gözaltında kaybedilen sevdikleri için seslendiklerini, gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve faillerin yargılanmasını talep ettiklerini belirtti. İnsanlığa karşı işlenen suçların aydınlatılmasının her toplumun hakkı olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Kararlıyız; bu topraklarda işlenmiş başta gözaltında kaybetmeler olmak üzere insanlığa karşı suçların neden ve kimler tarafından işlendiğinin ortaya çıkarılması talebimizi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Adalet arayışlarının iktidarlar değişse de cezasızlık politikalarının sürdüğüne dikkat çeken kayıp yakınları, suçun cezasız kalmasının şiddeti yeniden ürettiğini ve toplumu geleceksiz bıraktığını vurguladı.

NURETTİN ÇUR’UN KAYBEDİLİŞ HİKÂYESİ ANLATILDI

Bu hafta buluşmasında, 28 yaşındaki Nurettin Çur’un 30 yıl önce Diyarbakır Bağlar’da kaybedilmesi gündeme taşındı. Bakkal işleten ve ilk kez baba olacağı için heyecanlı olan Çur’un, Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle defalarca tehdit edildiği, 27 Haziran 1995’te alışveriş yapmak üzere çıktığı evine bir daha dönmediği hatırlatıldı. Ailesi ancak günler sonra onun kayıp olduğunu fark edebildi. On beş gün sonra gelen bir telefonla “Oğlun elimizde” denmesine rağmen yapılan tüm başvurular yanıtsız kaldı. Nurettin Çur’dan bir daha haber alınamadı.

"FAİLLER CEZASIZLIKLA ÖDÜLLENDİRİLDİ"

Açıklamada, dönemin Diyarbakır’ında köy yakmaların, işkencenin ve gözaltında kaybetmelerin bir devlet politikası olarak uygulandığı vurgulanarak, “Bu suçlar hakkında etkin bir soruşturma başlatılması gerekirken, yargı makamları bu suçların üzerini örttü, failleri cezasızlıkla ödüllendirdi” denildi.

“DEVLETİN HUKUKLA BAĞLI OLMASI BARIŞIN ADIDIR”

Açıklamanın sonunda, temel hak ve özgürlüklerin ancak hukuk devleti ilkesinin geçerli olduğu bir ortamda korunabileceği belirtilerek şu mesaj verildi:

“Devletin hukuka bağlı olduğu, yargının her türlü etkiden bağımsız çalıştığı, hukuk kurallarının herkese eşit uygulandığı ve herkes için hukuk güvenliğinin sağlandığı bir düzenin adı barıştır. Kaç yıl geçerse geçsin, Nurettin Çur için ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.”