Cumartesi Anneleri, yeni yılın ilk eyleminde taleplerini sıraladı: 'İnsan onurunun kazandığı bir yıl olsun'

Cumartesi Anneleri, gözaltında kaybettirilen ve katledilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin cezalandırılması için her hafta gerçekleştirdikleri eylemin 1084’üncüsünü için Galatasaray Meydanı'nda bir araya geldi.

Açıklama metinini kayıp yakını Besna Tosun okudu.

Yeni bir yılı daha, gözaltında kaybedilen sevdiklerinin akıbeti açıklanmadan girdiklerini ifade eden Tosun, takvimler değişse de kayıp yakınlarının bekleyişinin devam ettiğini söyledi.

TALEPLER SIRALANDI

Besna Tosun, kayıp yakınları olarak yeni yıla ilişkin taleplerini şu şekilde sıraladı:

Zorla kaybetme dosyalarında etkili, bağımsız ve tarafsız soruşturmalar yürütülsün; sorumlular yargı önüne çıkarılsın.

Kayıp yakınlarının hakikati bilme hakkı tanınsın.

Galatasaray Meydanı’ndaki barışçıl toplanma hakkımız üzerindeki Anayasa’ya aykırı kısıtlamalar ve mekân yasağı kaldırılsın.

Gözaltında kaybetme fiilinin insanlığa karşı işlenen bir suç olarak tanımlanmasına, önlenmesine ve cezalandırılmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılsın.

Türkiye, imzalamaktan kaçındığı Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmesi’ni ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran Roma Statüsü’nü imzalasın, onaylasın ve uygulasın.

Yeni yıl vesilesiyle bir kez daha hatırlatıyoruz: Cumartesi Anneleri’nin mücadelesi yalnızca kayıplarını arayan ailelerin değil, toplumun adalet ve demokrasi talebinin de ifadesidir. Hakikatle yüzleşmeden, adalet sağlanmadan ve geçmişin ağır insan hakları ihlalleriyle hesaplaşılmadan Türkiye adalete, barışa ve huzura kavuşamaz.

Dileriz ki 2026, kayıplarımıza kavuştuğumuz, adaletin ve barışın tesis edildiği, insan onurunun kazandığı bir yıl olsun.

Yeni yılda da Galatasaray Meydanı’nda, hafızamızla ve ısrarımızla olmaya devam edeceğiz. Kayıplarımız bulunana, failler yargılanana ve adalet sağlanana kadar vazgeçmeyeceğiz.

Kaç yıl geçerse geçsin, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.

Açıklamadan sonra konuşan kayıp yakını İkbal Eren, “45 yıl oldu biz her yeni yıla girdiğimizde özlemimiz daha çok artmış oluyor. Her yeni bir kayıp yakınları için belirsizliğin arttığı bir yıl oluyor. Umuyor ve diliyorum ki arkamızdaki bu bariyerler kalksın kayıplarımızla buluşma mekanımızda bu konuşma yapılsın. Bariyerler açılsın Galatasaray meydanında basın açıklamalarımızı yapmaya devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ardında söz alan kayıp yakını İrfan Bilgin, “Galatasaray meydanı utanç duvarı önünde basın açıklaması yapar, meydanı süsleyerek yeni yıla öyle girerdik. Bu devlet bize bunu da çok gördü. Yalnız bize değil bu meydandan geçmek yasak. Biz bu alanı terk etmeyeceğiz. Bizim 30 yıl önceki taleplerimiz neyse bu yılda aynadır. Bu insanları katledenler ortaya çıkana mücadelemiz devam edecek” dedi.