Cumhur'da yeni çatlak mı? Adalet Bakanı Tunç'un açıklaması MHP'li Feti Yıldız'ı boşa düşürdü: 'Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil'

Aralık ayı sonunda 11. Yargı Paketi'nin yürürlüğe girmesiyle, 50 binin üzerinde hükümlüye tahliye yolu açılmıştı.

AKP Grup Toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni bir düzenlemeye kapıları kapadı.

"AF SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bakan Tunç, konuyla ilgili "12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesi olmayacak, af konusu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Tunç, yaptığı açıklamada "Yeni bir infaz ya da af düzenlemesi söz konusu değil. 12. Yargı Paketi'nin infazla ilgili değil, yargı uygulamalarının daha etkin hale getirilmesine ilişkin olması planlanıyor" dedi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ'IN AÇIKLAMASI BOŞA DÜŞTÜ: CUMHUR'DA YENİ ÇATLAK MI?

Bakan Tunç'un bu açıklaması; MHP ve AKP arasındaki 'infaz' ayrılığını günceme getirdi.

MHP'nin hukukçu vekili Feti Yıldız, yeni İnfaz Kanunu'nun içindeki eşitlik düzenlemesi ile 6 ay içinde 60 bin kişinin daha tahliye edileceğini açıklamıştı.

Yıldız, dün; yeniden tartışma konusu olan yeni bir ceza infaz yasası yapılmasına ilişkin soruları cevaplamıştı.

Feti Yıldız, geçen günlerde Meclis’ten geçen Covid düzenlemesine atıf yaparak “İnfaz düzenlemesi yaptık 50 bin kişi çıkıyor. 6 ay içinde 60 bin kişi daha çıkacak. Ama benim söylediğim yeni bir infaz kanunu çıkarmak. Yamalı bohçaya döndü diyoruz ya. Derli toplu bir yasa olur, içinde de infaz düzenlemesi olur. Ve kurtuluruz bu yamalı bohçadan. Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir yasayı el birliği ile çıkarırız. İnfazda anlaşmayacağımız şey sadece oranlar olur” demişti.