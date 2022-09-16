Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Meclisi'nde bu kez 'ret' oyu verdi, dönüşüm projesi kaldı
Ankara Şirindere Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclis’inde AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.
ABB, yıllardır yapılmayan ve bölgede adli vakaların yaşandığı Şirindere Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yapımı için harekete geçti. Hak sahiplerine verilmek üzere yapılacak 460 konutluk proje Meclis komisyonunda kabul edildi ancak proje ABB Meclisi’nde reddedildi.
251 adedi gecekondu sahiplerine verilmek üzere yapılacak ve diğer konutların geliriyle de projenin maliyetinin karşılanması hedeflenen çalışma bu nedenle başlayamadı. Ret oyu veren AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse’nin aynı yer için binden fazla konut içeren rant ağırlıklı projelere ise 2009, 2011, 2018 yıllarında “evet” oyu verdiği ortaya çıktı.
GEÇMİŞTE 3 KEZ “EVET” DEDİ
Cumhur İttfakı’nın “ret” kararı ile birlikte; bölgede metruk yapılar bulunmasına ve adli vakalar yaşanmasına rağmen ekolojik dengenin bozulacağını iddia ederek 460 konutluk projeyi engelleyen AKP Grup Başkanvekili Murat Köse’nin aynı yer için 2009, 2011, 2018 yıllarında yapılan, binden fazla konut içeren projelere “evet” oyu verdiği ve bu yönde yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi.
Geçmişte büyük blokların yer aldığı projeye evet oyu veren Köse’nin bölgeyi gerçek bir yeşil alan haline getirecek yeni proje için hayır oyu vermesinin, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın projelerini engellemeye dönük olduğu yorumu yapıldı.
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