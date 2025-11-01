'Cumhur İttifakı'nda çatlak' iddiaları konuşulurken... MHP'li Semih Yalçın'dan 'süreç' açıklaması: 'Çabalarımız nihai hedefe varılıncaya kadar sürecek'

Terör örgütü PKK yönetiminin 12. Kongre kararları doğrultusunda ve teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın onayıyla Türkiye'deki tüm güçlerinin Medya Savunma Alanları'na geri çekilmeye başladığını duyurmasının ardından 'süreç komisyonu' önceki gün ilk kez toplanmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyonun nihai rapor aşamasında olduğunu ve örgütün tasfiyesinin tescil edilmesiyle TBMM'nin yasal düzenlemeleri yerine getireceğini söylemesinin ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yeni çözüm süreci kapsamında yazılı basın açıklaması yaptı.

Bugüne kadar “Hayırlı Günler Komşum” ziyaretleri ve “Derdiniz Derdimizdir” sohbetleriyle 55 il ve 599 ilçede toplamda 1435 etkinlik düzenlediklerini söyleyen Yalçın, açıklamasında, "Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, Terörsüz Türkiye hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir" ifadelerini kullandı.

"EMPERYALİST ÜLKELER VE TAŞERONLARI, TERÖRİZMİ ALABİLDİĞİNE KULLANIYORDU"

Yalçın'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Terörsüz Türkiye olgusu durup dururken ortaya çıkmamıştır. Bu olgu; ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen büyük değişiklik ve dönüşümlerin kaçınılmaz bir neticesidir.

Söz konusu üç coğrafi unsur açısından kendini gösteren en hayati ihtiyaç; terörün olmadığı, barış ve sükûnun hüküm sürdüğü bir ortamın tesisidir. Soğuk Savaş’ın bitmesi sonrasında dünyada jeopolitik ve jeostratejik dengeler altüst olmuş, nevzuhur emperyalist denklemler şekillenmeye başlamıştır.

Küresel karmaşayı fırsat bilen emperyalist ülkeler ve taşeronları, terörizmi yeni tahakküm unsuru olarak alabildiğine kullanmaya başlamıştır. Uluslararası terörizm, sadece bölgemizdeki birçok ülkenin toprak bütünlüğünü değil, dünyanın da geleceğini tehdit etmeye başlamıştır. Beşeriyetin ufkunu karartan serseri ve ucu açık tehditler karşısında, öncelikle terörsüz bir ortamın tesisi zaruret hâline gelmiştir.

Bilhassa Orta Doğu ülkelerini yıkıma sürükleyecek, birinci ve ikinci büyük savaştan daha büyük bir topyekûn savaş tehlikesinin hızla yaklaşmakta olduğu görülmüştür. Bu durum karşısında temizlik, tanzim ve siyasi dönüşüm tedbirlerine önce evin içinden ve önünden başlanması icap etmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin bilgece teşebbüse girişerek attığı devasa Terörsüz Türkiye adımı, sözünü ettiğimiz bu sebep ve gerekçelere istinat etmektedir."

"MHP, TOPLUMSAL BARIŞIN TESİSİ NOKTASINDA BAŞINDAN BERİ YOĞUN SİYASİ FAALİYETLERDE BULUNUYOR"

"Terörsüz Türkiye’nin yolu; iç siyasi ve sosyal barışın temininden, kardeşlik hukukunun ve bir arada yaşama azminin güçlendirilmesinden geçmektedir. Terörsüz Türkiye; ülkemizin 40 yılını çalan, binlerce şehit ve gazi verdiğimiz terörle mücadelenin başarıyla ve iç barışla sonlandırılmasıdır.

Bu nedenledir ki Sayın Devlet Bahçeli, PKK’nın silahlarını bırakması ve bölücü örgütün feshedilmesi çağrısında bulunmuştur. Sayın Genel Başkanımızın tarihî çağrısının kamuoyunda, muhataplarında ve bütün toplum kesimlerinde kabul görmesi üzerine, geriye bu olgunun atılacak yeni adımlarla somutlaştırılması kalmıştır.

Terörsüz Türkiye olgusunun devlet politikası hâline gelmesinin ardından, bu yönde yapılan hamlelerin toplumsal temellerinin de sağlamlaştırılması yönünde girişimler artmıştır.

MHP, toplumsal barışın kâmilen tesisi noktasında üzerine düşen görevi büyük sorumluluk bilinci içinde ve bizi bir arada tutan Cumhuriyet ruhundan aldığı güçle yerine getirmek üzere daha başından beri yoğun siyasi faaliyetlerde bulunmaktadır."

"GENİŞ KAPSAMLI YENİ BİR FAALİYET PROGRAMI BAŞLATILDI"

"Terörsüz Türkiye olgusunu ilk günden itibaren toplumun bütün kesimlerine kalıcı olarak benimsetmek maksadıyla partimizce çok sayıda etkinlik düzenlenmekte ve hayata geçirilmektedir. Son olarak partimizin bütün kurul üyeleriyle milletvekillerinin; il, ilçe ve belde teşkilatlarının, belediye başkanlarının etkin olarak katıldığı geniş kapsamlı bir yeni faaliyet programı başlatılmıştır.

Bu kapsamda, 24 Ekim’den itibaren düzenlenen 'Hayırlı Günler Komşum' temalı ziyaretler ve milletimizin bütün kesimleriyle buluşmanın sağlandığı 'Derdiniz Derdimizdir' konulu sohbetler, coşku ve heyecanla devam etmektedir.

Ziyaret ve sohbet toplantılarında; il, ilçe, belde ve köylere varıncaya kadar yurdun dört yanında ev ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Ayrıca esnaf, sivil toplum örgütleri ve halkın çeşitli kesimleriyle muhtelif mekânlarda bir araya gelinerek talep ve beklentiler kaydedilmektedir."

"ZİYARET VE SOHBETLERE MİLLETİMİZCE YOĞUN İLGİ GÖSTERİLİYOR"

"24 Ekim 2025 tarihinde başlattığımız yeni faaliyet ve çalışma programında bugüne kadar 55 il ve 599 ilçede toplam 1435 etkinlik gerçekleştirilmiştir. Bahse konu ziyaret ve sohbetlere milletimizce yoğun ilgi gösterilmektedir.

Partimizce düzenlenen etkinliklere gösterilen büyük toplumsal teveccüh, Terörsüz Türkiye hamlesinin halka mal olduğunun ve en geniş çerçevede kabul gördüğünün işaretidir. MHP, Terörsüz Türkiye olgusu istikametindeki çabalarını nihai hedefe varılıncaya kadar durmaksızın sürdürecektir."

CUMHUR'DA "ÇATLAK" İDDİALARI

Saray'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kurmaylarının katılmaması dikkati çekti.

Bahçeli, Anıtkabir'deki tören de dahil olmak üzere gün boyu düzenlenen törenlere de katılmamış, MHP'yi Celal Adan ve Erkan Akçay temsil etmişti. Ancak resepsiyona ne Bahçeli ne de kurmayları katıldı.

Bahçeli ve kurmaylarının resepsiyona katılmaması Cumhur İttifakı'nda kriz yorumlarına neden oldu.

CUMHUR'U 'KKTC' MESELESİ Mİ GERDİ?

Cumhur İttifakı ortakları AKP ile MHP arasında 'KKTC' üzerinden bir anlaşmazlık yaşanmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli KKTC cumhurbaşkanlığı seçimini Tufan Erhürman'ın kazanması üzerine "Seçim sonucu, seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır" açıklamasını yapmış ve defaatle bu çağrısını yinelemişti.

Bununla beraber AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Kuzey Kıbrıs'la ilgili şu ana kadar AK Parti iktidarında ilişkilerimiz nasıl olduysa bundan sonra da yine aynı şekilde devam edecektir. Bizim Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Yapılan önemli bir seçimdir ve Kıbrıs Türkünün iradesi bizim için çok saygındır. Bunun için kendilerini tebrik ettik. Bu kadar yatırımı biz Kuzey Kıbrıs'a boşuna yapmadık" ifadelerini kullanmıştı.