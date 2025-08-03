Cumhur İttifakı'nı üzecek anket: AKP'li ve MHP'li seçmeler de 'erken seçim' diyor!

Ser-Ar Araştırma Şirketi tarafından 24-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan kamuoyu yoklamasında yurttaşlara erken seçim isteyip istemedikleri soruldu.

Araştırma sonuçlarında yurttaşların yüzde 69'unun erken seçim istedikleri, erken seçim istemeyenlerin oranının sadece yüzde 28'de kaldığı görüldü.

AKP-MHP'LİLERİN DE BİR KISMI ERKEN SEÇİM İSTİYOR

AKP-MHP oylarının yüzde 28'in üzerinde olduğu hemen hemen tüm anket sonuçlarına yansıyan bilinen bir gerçek. Erken seçimi istemeyenlerin oranı yüzde 28 olmuştu. Bu da erken seçim isteyenlerin içerisinde Cumhur İttifakı partilerinin de olduğunu gözler önüne seriyor.

AYNI ARAŞTIRMA ŞİRKETİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN DE ANKET YAPTI

24-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu %45 oy alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan %42,5’te kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise %47,3 ile Erdoğan’ın %41,7’lik oy oranının önünde yer aldı.

Araştırma 26 ilde, 2050 kişiyle CATI (bilgisayar destekli telefon) yöntemiyle yapıldı. Anketin güven aralığı %95, hata payı ise ±%1,95 olarak açıklandı.