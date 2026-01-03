Cumhur İttifakı ortağı, IŞİD'lilere 'ters kelepçe' takılmasından rahatsız oldu!

Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR, Yalova'da 3 polisin şehit olmasının ardından başlayan operasyonlarda gözaltına alınan IŞİD üyelerine "ters kelepçe" takılmasından rahatsız oldu.

HÜDA PAR İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı operasyondan paylaşılan görüntüleri eleştirdi.

"İSLAM’IN KRİMİNALİZE EDİLDİĞİNİ BESLEYEN GÖRÜNTÜLER..."

Yapılan açıklamada, "Son günlerde birçok ilde IŞİD’e yönelik yapılan operasyonlarda farklı illerden onlarca şahıs gözaltına alındı. Ancak bu örgüt gerekçe gösterilerek Türkiye’deki Müslümanların, İslami cemaatlerin, vakıfların ve derneklerin toptancı bir yaklaşımla hedefe konulduğu ve dolaylı biçimde İslam’ın ve Müslümanların kriminalize edildiği yönünde şikayetler ve bunu besleyen görüntüler kamuoyuna yansımıştır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"IŞİD adı altında yürütülen operasyonlarda derdest edilip ters kelepçe takılan kadınların görüntülerinin basına servis edilmesiyle gözaltına alınma işlemi, adeta bir şov unsuruna dönüştürülmüştür.

Hukuk devletinde derdest edilen şahıs ne ile suçlanırsa suçlansın hukukun ve devletin koruması altındadır. Hukukun kabul etmediği, kanunlarda açıkça belirlenmemiş bir uygulamaya tabi tutulamaz, horlanıp teşhir edilemez. Her durumda masumiyet karinesi, suçların şahsiliği ve insan haysiyetinin korunması esas olmalıdır. Kimden ve kime yapıldığına bakılmaksızın hukuka, insan haysiyetine ve masumiyet karinesine aykırı hiçbir uygulama kabul edilemez."

NE OLMUŞTU?

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak'ta 29 Aralık günü saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, bir evden açılan ateşte polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit oldu, 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü ele geçirildi. Olayın ardından kent genelinde eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 42 şüpheli, gözaltına alındı.

Aralarında evden sağ olarak kurtarılan 5 kadının da olduğu şüpheliler, dün emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 26'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.