Cumhur İttifakı ortağından İYİ Parti’ye davet: ‘Yer almasını arzu ederiz’

Yayınlanma: 07.09.2023 - 18:09

Güncelleme: 07.09.2023 - 18:09

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin "İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönünde söylentiler var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Destici, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz genel seçimlerde de ben aslında İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer alması gerektiğini ifade etmiştim. Eğer İYİ Parti, Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girmiş olsaydı bugün yaşananlar kendileri, kendi partileri ve kendi bulundukları ittifak açısından yaşanmamış olurdu. Biz kendilerini defaten uyardık. Yani o ittifakta, karşı ittifakta, Milli İttifakı'nda PKK olduğunu, PKK'nın uzantıları HDP'nin, Yeşil Sol'un, DHKPC'nin uzantıları olduğunu, TİP'in, TİKKO'nun uzantıları olduğunu ifade etmiştik, söylemiştik. Ama o zaman kulaklarını kapattılar, bildikleri yolda devam ettiler. Ama seçim bittikten sonra şu anda herkes orada eteğindeki taşı döküyor. Şu anda en çok eteğinde kimin taş birikmiş diye bakıyoruz. İYİ Partililerin eteğinde çok taş birikmiş.

Şu anda onlar inanılmaz bir şekilde Millet İttifakı'na, Cumhuriyet Halk Partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanına, adaylarına yönelik her şeyi söylüyorlar ve seçimin kaybedilmesinin sorumlusu olarak da Kemal Bey'i, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve onların kadrolarını görüyorlar. Bu saatten sonra da Cumhuriyet Halk Partisiyle tekrar yerel seçimlerde bir ittifak yapabilirler mi? Bütün bu yaşananlara ve İYİ Parti'nin ortaya koyduğu bu zikzak siyasetine baktığımda her şey olabilir diye görüyorum. Bir kere daha genel seçimlerde yaptığımız çağrıyı yapıyoruz. Biz elbette ki İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı içerisinde yer almasını arzu ederiz. Bu sadece yerel seçimlere mahsus bir şey değil. Biz, Türk devletinin varlığını daha güçlü bir şekilde devam ettirmesi, ülkenin bütünlüğünün muhafazası ve Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, milletin kardeşliği açısından milli, manevi hassasiyetleri yüksek olan, devletin varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milleti önceleyen herkesin bir araya gelmesini arzu ediyoruz."