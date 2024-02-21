Cumhur İttifakı’nda liste kavgası: Adaylıktan çekildi

Yayınlanma: 21.02.2024 - 14:48

Güncelleme: 21.02.2024 - 14:48

Cumhur İttifakı’nın AKP ve Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan adayı AKP’li Zeynel Bakıcı’nın listesinde istifa geldi. Meclis listesi sıralamasında ilk sıralarda yer alması beklenen ancak 11. sırada yer alan MHP’li Güllü Göllücelioğlu, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Adaylıktan çekildiğini sosyal medya hesaplarından duyuran Güllü Göllücelioğlu, “Bildiğiniz üzere Mahalli İdareler Seçimlerinde Başkan ve Meclis Üyesi adayları ilçe seçim kuruluna siyasi partiler tarafından teslim edildi. Mensubu olmaktan gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Meclis üyeliği aday adaylığı sürecinde ilçe teşkilatı, yönetim kurulu ve partililerle hiç bir istişare yapılmadan mevcut ilçe başkanımız ve yanındaki birkaç kişi ile karar verilerek, şahsıma hiç bir bilgi verilmeden listeler ilçe seçim kurulana teslim edilmiştir. Şahsıma ve sevenlerime yapılmış olan bu saygısızlıktan dolayı Cumhur İttifakı MHP kontenjanından gösterilen Selçuk Belediyesi Mahalli İdareler Seçimi Meclis Üyeliği adaylığından çekiliyorum” ifadelerini kullandı.