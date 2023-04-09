Cumhur İttifakı'nda 'ortak liste' belirsizliği: MHP kapıyı kapattı
Cumhur İttifakı, “ortak liste” görüşmelerinden sonuç alamadı. Terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR ve DSP, AKP listesinde yer alacak. BBP ile Yeniden Refah’ın kararı son ana kadar netleşmedi. Bu durum “ittifakta ayrışma” yorumlarına neden oldu.
Cumhur İttifakı, AKP öncülüğünde başlattığı “ortak liste” görüşmelerinden sonuç alamadı. İttifakın ikinci büyük ortağı MHP “yanaşmayınca” Cumhur’da “ortak liste” hesapları tutmadı. Son gelişmelerle “karma bir yapıya dönüşen” Cumhur İttifakı’nda “Hizbullah’ın terör örgütü olmadığı” yönündeki açıklamalarıyla dikkat çeken HÜDA PAR, AKP listelerinde yer alacağını açıklayan ilk parti olmuştu. Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını destekleyeceğini açıklayan DSP lideri Önder Aksakal’ın da AKP listesinden aday gösterilmesi bekleniyor.
MHP KAPIYI KAPATTI
Cumhur’da, ittifakın eski ortaklarından BBP ve önce kapıyı kapatıp ardından son saatte ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi’nin liste kararları ise netleşemedi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ilk günlerde “kendi logomuz ve listelerimizle gireceğiz” açıklamasına karşın geçen hafta Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından “ortak listeyi” gündeme getirdi. Ancak diğer partilerden Destici’ye bir yanıt gelmedi. MHP önceki gün listelerini YSK’ye teslim ederek, kapılarını ortak listeye tamamen kapattı. Erdoğan’la önceki gün bir kez daha görüşen Destici, yeniden “ortak liste” vurgusu yaptı ve YRP lideri Fatih Erbakan’la bu konuda görüşeceklerini söyledi. Ancak bu görüşmeden kamuoyuna bir sonuç yansımadı.
‘İTTİFAK İÇİ AYRIŞMA’
Gelinen noktada, “BBP ve YRP’nin bazı illerde kendi listeleriyle bazı illerde de AKP listelerinden seçime girebileceği” iddia ediliyor. Yaşanan uyuşmazlığın, seçmene ‘ittifak içi ayrışma’ görüntüsü verdiği yorumları yapılıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Market raflarında Kılıçdaroğlu etiketleri
- 3 genel başkan yardımcısı istifa etti
- MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde
- AKP'li Dağ: Öndeyiz, Muharrem İnce faktörü var
- Millet ve Cumhur'un pusuladaki yerleri belli oldu
- Mansur Yavaş'tan gençlere: Şimdi çıkarın telefonlarınızı
- AKP'de 'üç dönem' kavgası
- Millet'in hedefi 400 sandalye
- Kalyoncu'dan bir garip açıklama!
- 'Kıblesi Kabe olmayanın, seccadesi nereye bakar bilmem'