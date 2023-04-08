Cumhur İttifakı'nın çiçeği burnunda ortağı HÜDA PAR: Çalışma hayatında şeriat istediler!

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 10:24

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 10:54

Cumhur İttifakı'nın çiçeği burnunda ortağı ve terör örgütü Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen HÜDA PAR, 'kadın ve aileye bakışı'nı anlatan bir video yayımladı.

HÜDA PAR'ın Twitter hesabından paylaşılan ve Genel Merkez Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Çiftçi'nin yer aldığı videoda, 'kadınların ve erkeklerin çalışma yaşamında bir arada olması' hedef alındı.

"NESİL EMNİYETİNİ TEHDİT EDEN DAVRANIŞLAR..."

Zehra Çiftçi, kadınların bireysel ve sosyal yaşamdaki özgürlüklerini hedef aldığı söz konusu açıklamada, şunları kaydetti:

"Evlilik dışı ilişkilerin önüne geçilmelidir. Batı tipi hayat tarzının ürünü olan evlilik dışı ilişkiler nesil emniyetini tehdit eden davranışlardır. İnancımız ve medeniyet değerlerimiz bizim yegâne ölçümüzdür. Kadınlara hizmet veren kurum ve kuruluşlarda sadece kadınlar çalışmalıdır."

"BOŞANMADA ARABULUCULUK TEŞVİK EDİLMELİ"

Kadına yönelik erkek şiddetini gözardı ederek, boşanmanın engellenmesi gerektiğini de söyleyen Çiftçi "Sorun yaşayıp boşanma aşamasına gelmiş eşler arasında sulhu sağlamak için arabuluculuk yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına veya şahıslar imkân verilmeli, bu girişimler devlet tarafından teşvik edilmelidir" dedi.