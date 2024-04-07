Cumhur İttifakı’nın kurnazlığı

Yayınlanma: 07.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.04.2024 - 04:00

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 2 Haziran 2024 günü yeniden yapılacak seçimlerde Cumhur İttfakı’nın iki büyük partisi AKP ve MHP’nin amacı, CHP ve DEM Parti’nin kazandığı yerlerde sağ seçmenleri konsolide ederek bu ilçeleri muhalefetten almak.

CHP’nin uzun yıllardan sonra ilk kez kazandığı Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi’nde CHP yüzde 33.30’la seçimi kazandığı halde MHP’li vekillerin seçim kurulu başkanına tehdit ve saldırısı sonucunda seçim iptal edildi. Seçimi ikinci tamamlayan MHP’nin oy oranı 31.18. Bu ilçede DEVA Partisi yüzde 11.2, İYİ Parti yüzde 4, Büyük Birlik Partisi ise yüzde 3.8 oy almıştı. Bu sağ partilerden iki puan alması halinde MHP, bu ilçeyi CHP’nin elinden alacak.

Benzer durum Ürgüp için de geçerli. CHP’nin yüzde 35.4’le kazandığı seçimde MHP adayı yüzde 35, AKP adayı yüzde 24.7 oy almıştı. Seçimin yenilenmesi kararı verilen Ürgüp’te Cumhur İttifakı’nın iki ortağının oylarının birleşeceği ve seçimi ikinci olan MHP’nin kazanacağı kesin gibi.

BEŞ OY BELİRLEYECEK

Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde 471 oyla seçimi kazanan CHP’den sadece 4 oy eksik alan AKP, yenilenecek seçimde 12 oy alan Yeniden Refah Partisi (YRP), 7 oy alan MHP ve 3 oy alan Saadet partisinin oylarına güveniyor. Bu partilere oy veren 5 seçmen AKP’ye oy verdiği takdirde Akyazı beldesini AKP alacak.

Dem Partisi’nin kazandığı Urfa’nın Hilvan ve Halfeti ilçesinde de AKP, kendisinden sonra gelen YRP’li seçmenin oylarıyla 2 Haziran’da yenilenecek seçimde galip çıkmayı umuyor.

Muhalefet partilerinin yeniden sayım ve seçim iptali itirazlarını büyük oranda reddeden YSK’nin AKP ve MHP’den gelen itirazları yerinde görmesi bu ilçelerin Cumhur İttifakı’na geçmesine neden olacak.