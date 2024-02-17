Cumhur İttifakı'nın Mansur Yavaş planı

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ın, Cumhur İttifakı adayına karşı sürekli arayı açmaya başlaması iktidarın üst katlarını hareketlendirdi. Yavaş’ı zayıflatacak yeni taktikler masada.

Sertaç Eş
Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00
Cumhur İttifakı'nın Mansur Yavaş planı
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Basının yerel seçimlere ilişkin tek konusu neredeyse İstanbul. İktidarı destekleyen yorumcular, neredeyse Ankara’ya ilişkin bir tümce dahi kurmuyor. Niye? Çünkü CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, sürekli arayı açıyor. Yavaş’ın politikaları, sokakta rakiplerinin yüzüne söyleniyor, o zaman da moraller bozuluyor.

Yavaş karşıtı propaganda sonuç vermeyince iktidarın bir dönem yoğun olarak dile getirdiği “siyasi mühendislik”e başvurulmak zorunda kalınıyor. Yavaş’ın Altındağ’da seçim bürosu açılışında, “belediye meclisinde çoğunluğu sağlayacak kadar oy verin, hizmetlerimiz engellenmesin” sözlerinin karşılık bulması Cumhur İttifakı’nı iyice telaşlandırmış gibi. Yeni taktiklerin devreye sokulması için Cumhur İttifakı’nda siyasetin üst katlarının hareketlendiği bilgileri kulislere düşmeye başladı. Değerlendirme şu: “Mansur Yavaş’ın Cumhur İttifakı unsurlarıyla zayıflatılamayacağı artık net. O zaman farklı bir aktör devreye alınmalı.”

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Umut o ki, kendisini, “Atatürkçü, milliyetçi, ülkücü” olarak sunmaya çalışan partinin Ankara adayı devreye sokulursa Yavaş biraz zayıflatılabilir. Bu küçük partinin, kitle partilerinin dengeli davranmak zorunda olduğu “yabancılar” konusundaki bilinen karşıt tavrı da dikkate alındığında yapılacak kurgunun işe yaraması umuluyor.

Yavaş’a yönelen kitlenin Cumhur İttifakı’nın adayına oy vermesini sağlayacak dönüşümden umut kesilmiş durumda. O zaman Yavaş’a giden oyların bir kısmının küçük parti adayına, yani boşa yönelmesini sağlamak lazım. Oylar boşa gidecek bile olsa Yavaş’ın bu yöntemle zayıflatılabileceği, oyunun düşürülebileceği düşünülüyor. Hesap tutarsa “oyları azalıyor” söylemi geliştirilecek ve toplum üzerinde bir psikolojik etki için kullanılabilecek.

Ankara kulislerine, bu taktiğin görüşüldüğü üst düzey toplantıların yapıldığı bilgisi de yansıdı. İktidar partisinden üst düzey bir siyasetçi, özellikle ülkücü taban üzerinde etkili olabilecek soyadı taşıyan bir siyasetçi ve küçük partinin yöneticileri bir araya gelmiş. Görüşler alınmış, değerlendirmeler yapılmış. Küçük parti adayının Yavaş’ın seçmeninden bir parça koparması amacıyla verilecek destekler tartışılmış. Özellikle de Yavaş’ın kitlesine hitap eden tüm televizyon kanallarının dahi devreye sokulabileceği dile getirilmiş.

Amaç net: Yavaş’ın kitlesi biraz küçülsün ki Cumhur İttifakı’nın adayının varlığı biraz anlam kazansın. Seçime kadar kim bilir daha neler göreceğiz, neler... 


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