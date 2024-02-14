Ankara'da büyük buluşma: Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu bir arada

Yayınlanma: 14.02.2024 - 18:12

Güncelleme: 14.02.2024 - 19:40

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve adayı Mansur Yavaş ile CHP'nin Etimesgut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut'ta seçim koordinasyon ofisi açtı.

Açılış için yapılan etkinliğe CHP lideri Özgür Özel de katıldı. Etkinlikte CHP'nin bazı Ankara milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe de aldı.

CHP'li yöneticiler, açılışa gelen yurttaşlara seslendi. Seçim otobüsü üzerine ilk gelen isim Erdal Beşikçioğlu oldu.

Çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Beşikçioğlu, "Atatürk'ün şehri Ankara'da Atatürk'ün ilçesi Etimesgut'u marka bir kent yapacağız" dedi.

"ÇÖZÜM SOSYAL DEMOKRAT BELEDİYECİLİKTE"

Sokak sokak yurttaşlarla buluştuklarını belirten Beşikçioğlu, çözülmemiş sorunları bildiklerini söyledi ve "Sorun varsa çözüm sosyal demokrat belediyecilikte, birlikte yönetmekte, şefaff ve hesap verebilir olmakta" diye konuştu.

'7-24 çalışacaklarını' iddia eden Erdal Beşikçioğlu, hedeflerinin sosyal belediyecilik olduğunu ve Etimesgut'un gelecek 30 yılı planladıklarını söyledi. Projeleri hayata geçirmek için katılımcı bir yönetim modeli benimsediklerini vurgulayan Beşikçioğlu sözlerine, "En büyük projemiz huzur ve mutluluktur. Ranttan yana değil, halktan yana belediyecilik yapacağız. 1 Nisan günü belediyenin önünde Ankara havasına eşlik etmenizi çok isteriz" diyerek son verdi.

YAVAŞ: YANIMDA RANT İÇİN KOŞANLARI GÖRMEDİNİZ

Beşikçioğlu'nun ardından kürsüye ABB Başkanı Mansur Yavaş geldi. 5 yıl geçirdiklerini hatırlatan Yavaş, "Benim yanımda rant için koşanları görmediniz. Halk için hep birlikte çalıştık. 4 binden fazla ihalemizi canlı yayınladık. Hesap veriyoruz. Hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Başkaları gibi 'Ben hesabı öbür dünyada veririm' demiyoruz. Bu dünyada hesap veremeyen öbür dünyada da veremez. 'Çalıyor ama çalışıyor' felsefesini, Ankara kaldırımlarının dibine kadar gömdük" diye konuştu.

"EMEKLİLERE YARDIM EDEN BAŞKA BELEDİYE YOK"

Belediyeyi 'Doğumundan ölümüne kadar vatandaşın bütün ihtiyaçlarıyla ilgilenen kurum' diyerek niteleyen Mansur Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"İlkokul ve ortaokul ğrencileri otobüsle okuluna gidiyorsa, ABB tarafından ücretsiz taşınıyor. Bütün derdimiz onların okuması. 3 yıldır 200 bin aileye doğal gaz yardımı yapıyoruz. İstanbul'daki çorba dağıtmaya başladı, benim çorba dağıtmamla dalga geçiyorlar. Emeklilere benden başka yardım yapan belediye yok."

Ankara halkının kendisine güvendiğini ve kimsenin başını öne eğecek bir davranışları olmadığını vurgulayan Yavaş, "Özellikle pandemi döneminde vatandaşın tümüne dokunduk. Dardaki vatandaşlarımızın yanında olduk. Bu anlayışı Etimesgut'ta da sürdüreceğiz" dedi.

ÖZEL'DEN BEŞİKÇİOĞLU'NA: ONA BAKINCA KAHRAMAN TÜRK POLİSİNİ GÖRÜYORUM

Yavaş'ın ardından CHP lideri Özgür Özel konuşmaya başladı. Aday belirleme süreçlerinin geride kaldığını hatırlatan Özgür Özel sokağa çıkmanın sırası geldiğini dile getirdi.

Etimesgut'un gelişen ancak 'birileri tarafından kıymeti bilinmeyen' bir ilçe olduğunu ifade eden Özel, Erdal Beşikçioğlu'nu şu sözlerle övdü:

"CHP'nin yönettiği kentlere yatırım geliyor, kentler güzelleşiyor. Etimesgut'a bunu yapmaya geliyoruz. Etimesgut'u, Ankaralı kimliğine sahip çıkan, elinin değdiği yeri değiştiren, halkın sevdiği birisine teklif ettik. O da kabul etti. Ona bakınca ben bir Ankara sevdalısı, suçlulara göz açtırmayan, kahraman Türk polisini görüyorum."

"NAMUSLU BELEDİYECİLİĞİ ÖDÜLLENDİRME ZAMANI"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan da övgüyle söz eden Özgür Özel, "Hizmet yaparken nasıl bir adalet duygusu olduğunu, çalmadığını herkes gördü. Şimdi bu namuslu belediyeciliği ödüllendirme zamanı. Mansur Yavaş'ı örnek olarak bütün Türkiye'de anlatıyorum" diye konuştu.

Devlet Bahçeli'nin Turgut Altınok ile görüşmesinde kullandığı ifadelelere yanıt veren Özgür Özel, "Geçen sefer onun sözünü dinleseler, et yardımı, üniversitelilere sıcak yemek yardımı, kırsal kalkınma yoktu. Altı okun her birine sahip çıkarak cumhuriyetçiliğin kıymetini bilerek ve halkçı belediyeciliğin tüm gereklerini yapmaya söz veriyoruz" dedi.

ERDOĞAN'A SİSİ GÖNDERMESİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi ziyaretinden de bahseden Özgür Özel, "Erdoğan, Sevgililer Günü'nü Sisi ile buluşarak kutladı. Erdoğan Sisi ile barışmayı defalarca reddetmişti. 'Onunla aynı masaya oturmam' demişti. Sevgililer Günü'nde gitti Sisi ile kucaklaşıyor. Biz yıllardır ona 'Devletler arası küslük olmaz, Sisi ile konuş' dedik" ifadelerini kullandı.