Cumhur'un ortağı hükümetin teklifini beğenmedi: 'Kabul edilebilir değil'

Hükümet tarafından 600 bin kamu işçisine 2025’in ilk altı ayı için yüzde 16, ikinci altı içinse yüzde 8 zam önerildi. İşçi tarafı teklifi reddetti.

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici, hükümetin teklifinin kabul edilebilir olmadığını söyleyerek teklifin artırılması çağrısı yaptı.

Partisinin Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Destici, "Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor. Yetkili sendikalar kamu işçilerinin ücretlerine, birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yapıldığını açıkladılar. Bunu kabul etmeyeceklerini haklı olarak açıkladılar. Biz de bu rakamların kabul edilebilir olduğuna inanmıyoruz. Bunların işçimizi, emekçimizi rahatlatacağına ve refaha kavuşturacağına asla inanmıyoruz. Normal yaşamlarını idame ettirecek seviyede dahi olmadığını düşünüyoruz" dedi.

"Türk-İş, Hak-İş ortak talepleri ise; günlük en düşük ücretin bin 800 liraya yükseltilmeli" diyen Destici, "Bu artıştan sonra ilk 6 ay için yüzde 50, ikinci 6 ay için yüzde 25, üçüncü ve dördüncü 6 ay için yüzde 25 ayrıca yüzde 10 refah payı eklenmesini istediler. Çalışanların haklarının eksiksiz verilmesinden yanayız. Bunun için de Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları değerlendirerek ulaştığımız sonuç şudur. Birincisi hükümet tarafından işçi sendikalarımıza önerilen teklif asla kabul edilebilir değildir" şeklinde konuştu.

Partisinin önerisini de dile getiren Destici, konuşmalarını şöyle noktaladı: "Büyük Birlik Partisi olarak olması gerekenin çok açık ve net; gerçekleşen ya da gerçekleşecek olan enflasyon üzerine yüzde 10 refah payı verilerek bu sözleşmenin tamamlanmasıdır. Enflasyon tek haneli rakama düşene kadar Türkiye’de asgari ücret yılda en az iki kere belirlenmelidir. Asgari ücretlinin emeğinden kesmek asla kabul edilebilir bir şey değildir"