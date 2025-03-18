Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için pazar günü sandık başına gidilecek: Bir seçimden fazlası

Yayınlanma: 18.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 18.03.2025 - 04:00

CHP’de gözler bu pazar günü cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak önseçime çevrildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in önseçim çağrısından bu yana katılımı artırmak için birçok çalışma yaptıklarını aktaran CHP’li il başkanları, “Bazı ilçelerde üyelere özel davetiye çıkartıp seçime çağıran başkanlarımız oldu. Tek tek aradığımız üyelerimiz var. Ev ziyaretleriyle de üyelerimizi oya çağırdık. Her yüz üyeye yönelik görevlendirmeler oldu. Bu görevlendirmelerle 100 kişiden sorumlu olan yöneticilerimiz onların oy kullanmalarını sağlayacak. Seçim günü çalışanlar için gezici sandıklar olacak” dedi.

Başkanların aktardığı seçim hazırlıklarına göre; pazar günü itibariyle seçimde oy kullanacak üyelerin listeleri ilçe başkanlıklarına asıldı. Parti üyeleri “onsecim.chp. org.tr” adresinden ya da CHP Mobil uygulamasından nerede oy kullanacaklarına bakabilecek. Üyelere oy kullanma süreciyle ilgili bilgilendirme mesajı da atılacak.

GENEL SEÇİM TATBİKATI

Seçim günü kayıtlı oldukları adreste olmayan üyeler, oy kullanmak istedikleri ilçe başkanlığına bugünün sonuna kadar başvurarak orada oy kullanmak istediklerini bildirebilecek. Seçim günü ise süreç gerçek bir genel seçimde olduğu gibi işleyecek. Akşam saatlerine kadar süren oylamadan sonra sandık görevlileri aynı genel seçimde olduğu gibi ilçelerden başlayarak oyları tutanaklara işlemeye başlayacak.

Bu tutanaklar il genelinde birleştirilecek. Ardından da dijital ortam üzerinden genel merkeze ulaştırılacak. Böylece CHP sandık görevlilerinden seçim sistemine kadar genel seçim için geniş bir tatbikat yapmış olacak.

Öte yandan, parti kurmayları önseçimin tek adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploması üzerinden yürütülen soruşturmayı da değerlendirdi.

Diploma iptal bile edilse CHP’nin kendi çizdiği yol haritasını değiştirmeyeceğine vurgulayan kurmaylar “Ne olursa olsun önseçimimizi yapacağız ve adayımızı açıklayacağız” dedi. Önseçimin İmamoğlu’na yapılan yargı baskılarına karşı bir mesaj vermek için de önemli olduğunu vurgulayan partililer, “İktidar yargıyla rakibini elemeye çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar kendi adayımızı kendimiz belirleyeceğiz. Pazar günü sadece adayımızı belirlemeyeceğiz. CHP’nin tüzel kişiliğine sahip çıkacağız. Bize yapılan dayatmaları kabul etmediğimizi göstereceğiz” diye konuştu.