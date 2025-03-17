CHP'li Oğuz Kaan Salıcı 'araziyi peşkeş çekti' diyerek duyurmuştu: Bakan Ersoy'dan 'hukuki süreç' cevabı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 18:27

Güncelleme: 17.03.2025 - 18:36

CHP Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kendi şirketine bakanlık üzerinden orman vasfındaki araziyi peşkeş çektiğini ve 5 yıldızlı otel dikeceğini açıklamış ve “Kendi şirketinizi, sülalenizin şirketlerini düşündüğünüz kadar bu Devlet’i düşünmediniz. Sizin utanç eşiğiniz tam olarak neresi?” ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu duruma Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy cevap verdi.

Ersoy şunları söyledi:

"Son günlerde bazı çevreler tarafından gündeme getirilen asılsız iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur.

Bakanlığımızın faaliyetleri, şeffaflık ve kamu yararı gözetilerek yürütülmektedir. Buna rağmen, kamuoyunu yanıltmaya yönelik mesnetsiz iddialar ortaya atılmakta, çarpıtılmış bilgiler üzerinden algı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

İlgili konuya dair detaylar görselde açıkça ifade edilmiştir. Hukuka ve gerçeklere dayanmayan bu tür iddialara karşı gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, her zaman olduğu gibi şeffaf ve ilkeli duruşumuzu koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz."