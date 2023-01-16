"Cumhurbaşkanı Ali Babacan" sloganları sonrası Babacan ceketini çıkardı

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'daki Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğinde konuşurken, "Cumhurbaşkanı Ali Babacan" sloganlarının atıldığını duyunca ceketini çıkartarak açıklamalarına devam etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 00:09
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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen “DEVA Türkiye’si” etkinliğinde konuştu.

BABACAN, SLOGAN SONRASI CEKETİNİ ÇIKARDI

Konuşmanın hemen başlarında "Cumhurbaşkanı Ali Babacan" sloganları yükseldi.

Bunun üzerine Babacan, ceketini çıkararak açıklamalarına devam etti. Babacan'ın hareketi sonrası salonda alkış sesleri yükseldi.

ADAYLIK SİNYALİ Mİ?

Babacan'ın ceketini çıkarması adaylık sinyali olarak yorumlandı.

Babacan, altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin iki gün önce, “Eğer altılı masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa, tabii ki hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim” demesiyle gündeme gelmişti. 


Demokrasi ve Atılım Partisi

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