Babacan ve eşinden Fincancı'ya: 'Geçmiş olsun'

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:55

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:57

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, katıldıkları bir tiyatro gösterisinin bitiminde TSK'ye yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tahliyesine karar verilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile karşılaştı.

Babacan ve eşi, bir süre sohbet ettikleri Fincancı'ya “geçmiş olsun” dileklerini iletti.