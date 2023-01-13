Babacan ve eşinden Fincancı'ya: 'Geçmiş olsun'
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, cezaevinden tahliye edilen Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "geçmiş olsun" dedi.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Ülkü Zeynep Babacan, katıldıkları bir tiyatro gösterisinin bitiminde TSK'ye yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve tahliyesine karar verilen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile karşılaştı.
Babacan ve eşi, bir süre sohbet ettikleri Fincancı'ya “geçmiş olsun” dileklerini iletti.
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