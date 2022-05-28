Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener'in 'darbe' senaryosu: 'Pahalılık tartışmasıyla, kamuoyu desteğiyle yapmaya çalışacaklar'

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:32

Ordu’da ‘Yeni Dünya Düzeninde Türkiye İçin Riskler ve Fırsatlar’ paneli düzenlendi. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayhan Oğan moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Cumhurbaşkanı başdanışmanları Mehmet Uçum ve İhsan Şener katıldı.

Panelde sözü alan İhsan Şener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin değerlendirilmesi ve Türkiye'nin yakın siyasal tarihi, Türkiye’nin avantajları ve riskleri üzerine konuşurken şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ağır yatırımlarını, büyük para gerektiren yatırımlarını tamamlamış. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, güvenlikte, savunma sanayisinde bütçe gerektiren bütün yatırımlarını tamamlamış bir ülke. Aslında demokratik olarak, mevzuat olarak demokrasisini de sınıf atlattırmış uluslararası sistemin yıllarca dikte ettiği, ev ödevi vermeye çalıştığı pek çok mesele iç dinamiklerle çözülmüş. Bundan sonra bu toplumun refah toplumuna geçmesi gerekiyor."

"KAMUOYU DESTEĞİYLE YAPMAYA ÇALIŞACAKLAR"

"Tam da bu aşamada en yakın müttefikler üzerinden pek çok siyasal oluşum, sivil toplum oluşumu, ticari oluşumlar üzerinden bu önümüzdeki sağlıklı süreci Türkiye’ye yaşatmak istemeyen önemli bir tuzak var" diyen Şener, "Bütün bunları bahane ederek şimdi Türkiye’nin koşmaya başladığı uluslararası sistemin önüne geçmeye çalışacağı bir aşamada, bu bütün olumsuzlukları bir sisteme yükleyerek ciddi bir muhalefet hareketi başlatılıyor" diye devam etti.

Şener, "Eğer burada aklıselim ile hareket edilmez ise Türkiye’nin yakın tarihinde birkaç teşebbüsle darbe girişimiyle elde etmek istediklerini sistem üzerinden yapılacak, pahalılık üzerinden yapılacak tartışmayla, kamuoyu desteğiyle yapmaya çalışacaklar. Türkiye’nin geri gitmeye tahammülü yoktur. Hepimiz ileri bakacağız. Küçük meseleleri çözeceğiz ama büyük resmi unutmadan çözeceğiz” ifadelerini kullandı.