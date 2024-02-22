Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AYM'ye: 'Anayasayı dikkate almama tavrını sürdürüyor'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP’nin başvurusu ile Atalay’ın avukatlarının yeni başvurusunda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 21:53
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan AYM'ye: 'Anayasayı dikkate almama tavrını sürdürüyor'
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, “Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son iki başvuruyu yine ‘yetkisizlik sebebiyle reddetmesi’ gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip ‘karar verilmesine yer olmadığı kararı’ vererek Anayasanın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir” dedi.

Uçum, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti için CHP’nin başvurusu ile Atalay’ın avukatlarının yeni başvurusunda, karar verilmesine yer olmadığına hükmetmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Uçum, AYM’nin “Anayasayı dikkate almama tavrını sürdürüyor” dedi.

Uçum’un açıklamasının tamamı şöyle:

“‘Anayasa’nın 84. maddesinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesini düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa’nın 85. maddesi kapsamında Anayasa Mahkemesine başvuru imkânı tanınmamıştır.’

Bu ifade Anayasa Mahkemesi’nin daha önce hükümlü üç milletvekiliyle ilgili TBMM’de kesin kararın okunmasıyla düşen milletvekillikleri için AYM’ye yapılan başvuruları yetkisizlik sebebiyle reddederken üç ayrı kararda birebir aynen yazdığı gerekçedir.

Anayasa Mahkemesi aynı konudaki son iki başvuruyu yine ‘yetkisizlik sebebiyle reddetmesi’ gerekirken kendi içtihatlarını da göz ardı edip ‘karar verilmesine yer olmadığı kararı’ vererek Anayasanın 85. Maddesini açıkça ihlal etmiştir.

Sonuçta süreç tamamlanmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi çoğunluğunun Anayasa 85’e göre ret kararları vermek yerine keyfi bir yaklaşımla verdiği bu kararlar manidardır. Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararları vererek Mecliste tamamlanmış düşme merasimini de tanımıyoruz demektedir.

Anayasa Mahkemesi çoğunluğu bu kararlarının gerekçesinde ne yazarsa yazsın Anayasayı ve TBMM’yi tanımayan bu kararlarını hukukileştiremez, meşrulaştıramaz.

Anayasa Mahkemesi’nin bunları ve benzeri kararlarını veren çoğunluk üyelerinin kendilerini bırakın olağan yargı mercilerinin üstünde görmesini, Anayasanın dahi üstünde pozisyonlaması tam bir keyfiliktir. AYM’nin bu yaklaşımdaki üyelerine karşı hem Anayasayı hem de Anayasa Mahkemesini korumak gibi bir görev ortaya çıkmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu görevi yerine getireceğine inancımız tamdır.”

 

 


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