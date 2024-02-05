Yargının Can Atalay 'hassasiyeti': AYM kararını tanımayan mahkeme heyeti hakkındaki şikayet işleme konulmadı

Yayınlanma: 05.02.2024 - 22:21

Güncelleme: 05.02.2024 - 22:21

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında iki kez verdiği 'hak ihlali' kararını tanımayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyeleri hakkında, 1 Kasım 2023 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulunuldu.

YURTTAŞIN ŞİKAYETİ

Nuri Başkapan isimli yurttaşın şikayet dilekçesini inceleyen HSK Genel Sekreterliği, verdiği cevap yazısında "HSK Birinci Dairesi'nin kararıyla şikayetiniz işleme konulmadı" şeklinde cevap verdi. Yurttaş Nuri Başkapan, yeniden inceleme için karara itiraz edeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Avukat Can Atalay, Gezi Parkı eylemleri kapsamında aralarında Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Çiğdem Mater Utku ve Ali Hakan Altınay'ın da olduğu isimlerle Gezi Parkı Davası kapsamında yargılanmış ve 18 yıl hapis cezası almıştı. Atalay, Yargıtay'ın onama kararından önce, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri için TİP'in listelerinden Hatay'dan milletvekili adayı gösterilmiş ve seçim sonucunda Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçilmişti.

Milletvekili seçildiği halde tahliye edilmeyen Can Atalay hakkında AYM tarafından iki kez 'hak ihlali' kararı verildi. Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ile Yargıtay 3. Ceza Dairesi, AYM kararını tanımadı.