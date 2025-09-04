Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan çirkin provokasyon: Savcı cinayetini Özgür Özel'e bağladı!

Türkiye her gün yeni bir cinayet haberine uyanırken İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, dün akşam bir restoranda 19 yaşındaki husumetli tarafından boğazından bıçaklanarak katledildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

Saral, Kayhan'ın ölümünden de Özel'i sorumlu tutarak, "Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!" ifadelerini kullandı.

Saral'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı bıçaklanarak katledildi. Bu alçakça saldırının zeminini, savcıları hedef gösterenler hazırladı! Her kürsüye çıktığınızda yargıyı aşağıladınız, hâkim ve savcıları itibarsızlaştırdınız. Savcı kürsüde kayboldu” diyerek alenen hedef gösterdiniz! Bugün bir savcının kanı döküldüyse, bu sadece bireysel bir saldırı değil, sizin sorumsuz ve tahrik edici dilinizin toplumu getirdiği noktadır.

Bu ülkede kimse sizin siyasi hesaplarınız uğruna ölmemeli! Yargıya parmak sallayanlar, hukuku çökertir. Savcıyı hedef gösterenler, suça ortak olur. Bu cinayette vicdani sorumluluğunuz var, Özgür Özel. Sözünüz kan oldu!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Çekmeköy Ömerli’de dün akşam saat 21:15 sıralarında bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan önceden husumetlisi olan Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

3 ADET SUÇ KAYDI OLDUĞU VE CEZAEVİNDE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayan Mustafa Can G.'nin, olayın yaşandığı restoranda 2 yıl boyunca garsonluk yaptığı ortaya çıktı. Mustafa Can G.'nin, 'kadına karşı şiddet', 'ısrarlı takip', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 3 adet suç kaydının olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında cezaevinde kaldığı belirlendi.

GARSONLUK YAPTIĞI DÖNEMDE SAVCI İLE TARTIŞMIŞ

İşletmeye sürekli müşteri olarak giden Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın, şüpheli Mustafa Can G. ile işletmede garson olarak çalıştığı dönemde bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştıkları ve aralarında bu nedenle husumetin başladığı tespit edildi.

Bu husumetten dolayı şüpheli Mustafa Can G.'nin akşam saatlerinde işletmeye gelerek Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçakladığı öğrenildi.

Şüpheli olay yerinde suç aleti ile yakalanarak gözaltına alınırken, restoranda yapılan incelemeler sırasında gerekli delillerin toplandığı ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi