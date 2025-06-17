Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Erdoğan'a 'Sultanım' diye seslendi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını ve yaptığı bir açıklamayı paylaşarak, "Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yürüttüğü savunma sanayi projelerine dair bir video paylaşarak, "Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SARAL'DAN, ERDOĞAN'A: 'SULTANIM'

Bugün X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Erdoğan'a, "Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından" diye seslendi.







