Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Özel'e 'sokak' tehdidi : Devlet kaos siyasetine asla geçit vermez

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, CHP Genel Başkanı Özel'in İBB Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yaptığı 'meydan' çağrısına ilişkin "Devlet bu tip hukuk dışı ve gayri meşru zorlamalara ve kaos siyasetine asla geçit vermez, yapmaya kalkışanlara da gereken dersi verir" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Özel'e 'sokak' tehdidi : Devlet kaos siyasetine asla geçit vermez
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:46

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından yapılan eylemlere ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in milletin iradesinin gasp edilmeye çalışıldığı gerekçesitle yurttaşları meydanlara davet etmesine ilişkin açıklama yaptı. 

“Hukuk devletinin gereği ve yargının görevi” başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uçum, şunları kaydetti:

'KAOS SİYASETİ' VURGUSU

Sokak çağrılarının ve yasa dışı eylem tahriklerinin de doğru olan işlemleri bastırmak için yapıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle hukuk yolunu işletmiyorlar veya işlemesini beklemek istemiyorlar. En azından ortaya çıkan görüntü budur. Hukuk dışı zor yoluyla sonuç almaya çalışıyorlar. Ama bilinmelidir ki Devlet bu tip hukuk dışı ve gayri meşru zorlamalara ve kaos siyasetine asla geçit vermez, yapmaya kalkışanlara da gereken dersi verir.

"HUKUK DIŞI ZOR YOLUYLA SONUÇ ALMAYA ÇALIŞIYORLAR''

Meşru ve hukuki olan yerine gayri meşru ve hukuk dışı yollara tevessül edilmesi bunları yapanların diploma olayında da soruşturmalarda da haklı olduklarına inanmadıklarını gösteriyor. Sokak çağrılarının ve yasa dışı eylem tahriklerinin de doğru olan işlemleri bastırmak için yapıldığı anlaşılıyor. Bu nedenle hukuk yolunu işletmiyorlar veya işlemesini beklemek istemiyorlar. En azından ortaya çıkan görüntü budur. Hukuk dışı zor yoluyla sonuç almaya çalışıyorlar. Ama bilinmelidir ki Devlet bu tip hukuk dışı ve gayri meşru zorlamalara ve kaos siyasetine asla geçit vermez, yapmaya kalkışanlara da gereken dersi verir."


Etiketler: #Mehmet Uçum #Ekrem İmamoğlu

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