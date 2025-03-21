Beyazıt'ta büyük üniversite buluşması... 'İmamoğlu' eylemlerinde üçüncü gün: Öğrencilerden 'boykot' kararı!

Yayınlanma: 21.03.2025 - 16:49

Güncelleme: 21.03.2025 - 18:43

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edilip 106 kişiye yönelik İBB operasyonunda gözaltına alınması üzerine, çarşamba günü başlayan öğrenci eylemleri üçüncü gününde devam ediyor.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde üniversite öğrencileri bugün de kampüslerde sokaklarda eylemde. Öğrenciler sloganlarla ses çıkarıyor, iktidara mesaj veriyor.

BÜYÜK ÜNİVERSİTE BULUŞMASI

İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri 21 Mart'ta saat 17.00'de "Büyük Üniversite Mitingi" gerçekleştirme kararı aldı.

Beyazıt'ta "Üniversite biat etmez", "Kork la biziz, halk", "İstifa edin eve dönelim" dövizleri açan öğrenciler, okulun ana kapısında bir araya geldi.

Öğrenciler, "ODTÜ'ye selam, direnişe devam", "Zıpla, zıpla, zıplamayan Tayyip'tir", "Her yer Taksim, her yer direniş" ve "Hükümet istifa" sloganları attı.

ÜNİVERSİTELİLERDEN BOYKOT KARARI

Son olarak, ODTÜ'lü öğrencilerin dünkü "boykot" çağrısı, bugün karşılık buldu.

Beyazıt'ta öğrencilerden "boykot" kararı geldi. Buna göre üniversiteliler pazartesiden itibaren derslere girmeyerek boykot başlatacak.

SİYASİLER DE ALANDA

Öğrencilerin bulunduğu alana, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, EMEP Genel Başkan Yardımcısı İskerder Bayhan ve TİP'li milletvekilleri de geldi.