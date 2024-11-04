Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Oktay Saral ve Mehmet Uçum arasında maç kavgası: 'Makamı yozlaştırmayın'

Yayınlanma: 04.11.2024 - 13:22

Güncelleme: 04.11.2024 - 13:22

Trabzon'da oynanan derbide Fenerbahçe Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından sosyal medya platformunda

Maçın ardından, Cumhurbaşkanı başdanışmanları sosyal medyadan tartıştı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından "Ne yaparsanız en büyük Fenerbahçe" paylaşımı yaptı. Uçum'a tepkiyi, bir başka Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral gösterdi. Saral, isim vermeden "Adamın birine sesleniyorum, o kendini iyi bilir" dedi ve "Temsil ettiğin makamı takım duygusu ile hareket ederek yozlaştıramazsın" ifadelerini kullandı.

"GÖREVİMLE TUTKUMU BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN"

Uçum, maçın ardından yaptığı paylaşımının ardından kendisine yöneltilen eleştirilere, "Lütfen kamu görevimle takım tutkumu birbirine karıştırmayın." diyerek seslendi. "Konu Fenerbahçe olunca her türlü öznel ve renk duygumu yaşarım, bu duygumun kamu göreviyle hiç bir ilgisi yok sadece kendimi idrak ettiğimden beri sarı lacivert Fenerbahçe dünyasıyla oluşturduğum kırmızı çizgim var onu da yaşarım" diyen Uçum, tamamen takım duygusuyla hareket ettiğini söyledi.

'MAKAMI TAKIM DUYGUSUYLA YOZLAŞTIRAMAZSIN'

Uçum'un maçın ardından yaptığı paylaşımlara, Trabzonlu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan tepki geldi. "Yazdıkların söylediklerin hiç hoş değil. Koskoca Trabzonspor'u ve camiasını töhmet altında bırakamazsın." diyen Saral, isim vermedi ama kamu görevi vurgusu yaparak Uçum'a yanıt verdi. Saral, "Temsil ettiğin makamı da, 'takım duygusu ile hareket' ederek yozlaştıramazsın! Derhal, Trabzonspor ve camiasından özür dilemelisin" dedi.