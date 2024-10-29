Mehmet Uçum'dan 29 Ekim mesajında 'Erdoğan' övgüsü: 'Atatürk'ün ülke liderliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ihya oldu'

Yayınlanma: 29.10.2024 - 16:49

Güncelleme: 29.10.2024 - 17:14

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin X hesabından bir mesaj yayınladı.

Uçum mesajında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Atatürk'ün pratiği ve vizyonu olan ülke liderliği kavramını ihya ettiğini' savunarak "Kuruluşumuz 21. yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir aşamaya geçti" iddiasında bulundu.

Uçum'un mesajı şöyle:

"Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun. 101 yıl önce bugün Atatürk'ün kurucu lideri olduğu ve büyük bedeller ödeyerek elde ettiğimiz Cumhuriyet ile yeni bir kuruluş sürecine girdik. 101 Yıllık Cumhuriyetimiz kurulduğundan beri sürekli emperyalizmle ve her türlü iç ve dış aparatıyla mücadele içindeyiz. Bu 101 yılda acılarla örülü bir dönüşüm ve değişim yaşadık. Kuruluşumuz 21. yüzyılda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir aşamaya geçti.

Atatürk'ün pratiği ve vizyonu olan ülke liderliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ihya oldu ve anayasal bir kuruma, devlet başkanlığına dönüştü. İnanıyoruz ki kurucu liderimiz Atatürk’ün başlattığı, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla en büyük aşamalarından birinin gerçekleştiği, demokrasiyle, hak ve özgürlükler sistemiyle geliştirdiğimiz ve halen daha devam eden kuruluşumuzu başarıyla tamamlayacağız. Kesintisiz süren kurtuluş mücadelemizi ise kesin zafere ulaştıracağız."

'TERÖRSÜZ VE ŞİDDETSİZ TÜRKİYE HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ'

"Terörsüz ve şiddetsiz Türkiye hedefine ulaşacağız. İnanıyoruz ki tam bağımsız milli devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak antiemperyalist milli devletlerle birlikte gerektiğinde antiemperyalist dünya koalisyonuna öncülük ve liderlik ederek küresel emperyalizme karşı insanlığın hak, adalet, özgürlük ve vicdan savaşını kazanacağız. Savaşsız ve sömürüsüz bir dünya için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yaşasın Türkiye."