Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan'dan dikkat çeken 'İmralı' çıkışı: 'Devlet başkanını beklemek zavallılık'

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Ogan, sosyal medya hesabından iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı sürece ilişkin açıklamada bulundu.

Ogan, 1 Ekim’de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis açılış konuşmasındaki “iç cephe” vurgusu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “ezber bozan girişimleri” sonrası başlayan döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ELBETTE ÖRGÜTÜN LİDERİ DİNLENECEKTİR"

Ogan'ın açıklaması şöyle:

"1 Ekim de Cumhurbaşkanımızın meclis açılışında iç cephe vurgusu ile yaptığı konuşma sonucunda Sayın Devlet Bahçeli nin ezber bozan girişimleri neticesinde bölücü terör örgütünün kurucu önderi ve lideri Öcalan’ın yayınladığı deklarasyonla şekillenen terörsüz Türkiye ye geçiş süreci başlamış oldu.

Öcalan ın çağrısı neticesinde PKK terör örgütü kongresini toplayarak kendisini feshettiğini açıkladı.

Silahlı mücadele yöntemini terkederek , silahları imha sürecini başlattı.

Örgüt ve kurucu lideri ,statü ve ayrılık taleplerinin olmadığını ;Türkiye Cumhuriyeti Devletine entegrasyon için hazır olduklarını ettiler.

Terörsüz Türkiye sürecine geçişin ilk aşaması ve hedefi örgütün ve destek yapılarının tasfiyesi ,silahların imha edilmesi,müntesip ve üyelerinin entegrasyonu için gerekli yasal tedbirlerin alınmasıdır.

İlk aşamanın tamamlanması için tek muhatap örgüt ve kurucusu ve lideri Öcalandır.

"İMRALI'YA GİDİLMESİN DEMEK SÜREÇ BAŞARISIZ OLSUN ANLAMINA GELİR"

İlk aşamayı geçebilmek için elbette örgütün lideri dinlenecektir. Bu örgüt liderini meşrulaştırmak veya Kürt lerin temsilcisi olarak kabul etmek anlamına gelmez.

Meclis komisyonu ilgili her kesimin görüşlerini almışken ,örgütü fesheden silahları imha talimatı veren liderinin görüşlerinin alınması son derece doğal ve doğru bir hareket olur.

İmralıya gidilmesin demek terörsüz Türkiye ye geçiş süreci başarısız olsun anlamına gelir.Bu süreci yöneten devlet kurumları ve yöneticileri başarısız olsun anlamına gelir.Bu sürece destek veren sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başarısız olsun anlamına gelir.

"İMRALI'YA GİDİŞ İÇİN DEVLET BAŞKANI'NIN TALİMAT VERMESİNİ BEKLEMEK ZAVALLILIKTIR"

Birileri bu süreç çöksün biz de burdan kendi siyasi ajandamızı yürütelim diye düşünüyorsa ;bu apaçık Türkiye karşıtı bir pozisyon almak anlamına gelir.

İmralı’ya gidiş için Devlet Başkanı nın talimat vermesini beklemek ise zavallılıktır.

Cumhuriyet tarihinin en büyük ve o derece önemli bu girişiminin başarısı için herkes elini ve gövdesini taşın altına koymalı."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÜZERİNE !



Editör Notu: Ayhan Ogan'ın açıklamasındaki yazım hataları ve ifadeler değişiklik yapılmadan aktarılmıştır. Yazım hataları yazının sahibine aittir.