Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Mısır'a resmi ziyaret: 12 yıl sonra bir ilk!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12-13 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat'ta ise Mısır'a resmi ziyaretlerde bulunacak. Mısır'a gerçekleştirilecek bu ziyaret 12 yılın ardından bir ilk olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 19:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BAE ve Mısır'a resmi ziyaret: 12 yıl sonra bir ilk!
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İletişim Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yılın ardından ilk kez Mısır'a ziyaret gerçekleştirecek.

Erdoğan'ın 12-13 Şubat'ta gerçekleşecek BAE ziyaretinin ardından 14 Şubat'ta mevkidaşı Sisi ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Erdoğan, Mısır'a en son ziyaretini Kasım 2012'de başbakanlık görevindeyken gerçekleştirmişti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, vaki davetlere icabetle 12-13 Şubat 2024 tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne, 14 Şubat 2024 tarihinde ise Mısır Arap Cumhuriyeti’ne resmi ziyaretlerde bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında, Dubai’de düzenlenecek olan Dünya Hükümetler Zirvesi’ne 13 Şubat’ta onur konuğu olarak iştirak edeceklerdir. Çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacaklardır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın zirve vesilesiyle, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Kahire’yi ziyaretlerinde yapılacak görüşmelerde ise Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması bağlamında atılacak adımlar üzerinde durulacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da gündemdedir."


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