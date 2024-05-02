Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesi öncesi konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan yapmış olduğu konuşmada ''İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı daima gündemde tuttuk. Küresel siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesi öncesi konuştu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel ile görüşmesi öncesi açıklamalarda bulunuyor. 

Erdoğan konuşmasında  "Antisemitizme karşı gösterilen hassasiyet ne yazık ki İslam düşmanlığı ve ırkçılık kaynaklı saldırılardan esirgenmektedir" dedi.

"CESUR BİR DURUŞ SERGİLEMİŞTİR"

Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında cesur bir duruş sergilediğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sağa sola insan hakları karnesi düzenleyenler, 15 bini çocuk toplam 35 bin Filistinlinin ölümünü sadece seyretti. Şahsımızı ve ülkemizi hedef alan kampanyaların son dönemde artması tesadüf değil. Bu kampanyaların tek bir hedefi var, o da bizi ve Türkiye'yi susturmak. Türkiye sadece İslam ve yabancı karşıtlığı meselesinde değil 7 aydır devam eden Gazze krizinde de dirayetli ve cesur bir duruş sergilemiştir. Yıllardır bize demokrasi ve özgürlük dersi veren Batılı yöneticilerin, Gazze katliamlarında takındığı ikiyüzlü politikaları ibretle takip ediyoruz. Vahşet sahnelerine bir avuç vicdan sahibi devlet adamı dışında hiçbir Batılı lider tepki göstermedi. İsrail'e 'Artık yeter' diyecek bir cesur yürek çıkmadı."

"ANTİSEMİTİK LEKESİ BİZE YAKIŞMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi ve ülkemizi hedef alanlara şunu hatırlatmakta fayda görüyorum, Türkiye'yi düşmanlaştırarak hiçbir yere varamazsınız. Antisemitik lekesi bize yapışmaz. İsrail'in Gazzeli kardeşlerimize uyguladığı soykırımı daima gündemde tuttuk. Küresel siyonist lobinin tüm baskılarına rağmen bu tavrımızı koruyoruz. Batı demokrasisinin sınırlarını İsrail'in menfaatleri çizmektedir. İsrail'in çıkarına dokunan her şey bunların gözünde antidemokratiktir, antisemitiktir. İslam düşmanlığına, yabancı karşıtlığına ve kültürel ırkçılığın her çeşidine nasıl karşıysak antisemitizmi de aynı şekilde reddediyoruz."


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