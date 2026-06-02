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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

2.06.2026 22:59:00
Güncellenme:
ANKA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Paşinyan görüşmede, Erdoğan'ın geçmiş Kurban Bayramını tebrik etti; bu vesileyle, Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşmenin doğrudan ticaretin başlatılmasına yönelik adımlarla sürdüğünü belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinde barış ve istikrar için gayret gösterdiğini, bu doğrultuda atılacak adımları her zaman destekleyeceğini vurguladı.

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