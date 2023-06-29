Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

Yayınlanma: 29.06.2023 - 17:54

Güncelleme: 29.06.2023 - 18:14

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, Bosna Hersek SDA Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüştüğü belirtildi.