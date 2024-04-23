Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti

Yayınlanma: 23.04.2024 - 21:00

Güncelleme: 23.04.2024 - 22:48

İki lider, Erdoğan’ın daveti üzerine TBMM Mermerli Salon’da çay içti. Görüşmede, Erdoğan’ın Özel’e sağlık durumunu sorduğu ve Özel’in randevu talebini görüştükleri belirtildi. Erdoğan çıkışta ise Özel ile haftaya görüşeceklerini açıkladı.

TBMM’nin açılışının 104. yılı nedeniyle verilen Meclis Resepsiyonu’nda ilk olarak CHP lideri Özgür Özel, resepsiyonda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gelecek hafta yapılması beklenen görüşmeye ilişkin soruları yanıtlayan Özel, “Bu şartlar altında seçmen bize birbiriyle konuşmayan, birbiriyle kavga ve polemik yapan iki siyasi lider olma görevi vermedi. Dengeli ve doğru bir iletişim olursa millet kazanır. Yok gerginliğe dönersek, tartışırsak millet kaybeder. Ama daha sonra millet kendine kaybettirene de kaybettirir” dedi.

"MÜZAKERELERİ KAPAMAM"

Erdoğan ile konuşmadan yeni anayasa konusunda bir şey diyemeyeceğini söyleyen Özel, “Müzakereleri kapamam. Bir başlangıç hattı olması gerekiyor. Anayasalar uymak için yapılır” ifadelerini kullandı. Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin de “Millet istemeden istemeyeceğim” yorumunu yineledi. Özel gazetecilerin sorularını yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da resepsiyonun yapıldığı salona girdi. Bunun üzerine salonda “Erdoğan-Özel’le tokalaşacak mı?” sorusu sorulmaya başlandı. Ancak iki isim salonda bir araya gelemedi. Özel, Erdoğan ile salonda karşılaşmamalarıyla ilgili, “Hiçbir engel yok tokalaşmakta. Zaten gelecek hafta tokalaşacağız. Özellikle karşılaşmamak dönemi bitti” dedi.

"AYAKÜSTÜ OLACAK İŞ DEĞİL"

Bu arada Erdoğan da salona girdikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin “Özel’in de salonda olduğunu” anımsatması ve bir görüşmenin olup olmayacağına yönelik soruları üzerine, “Özgür Özel’in benimle görüşme talebi oldu. İnşallah en kısa zamanda bir araya gelişi de gerçekleştiririz. Ayaküstü olacak işler değil bunlar” dedi. Ancak resepsiyon çıkışı iki lider, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Erdoğan’ın daveti üzerine Mermerli Salon’da bir araya geldi. AKP Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Özel’i, “Cumhurbaşkanımız burada çalışıyorlar sizi çaya davet ediyor” diyerek, davet etti. Erdoğan ve Özel, ilk kez çay daveti üzerine Meclis’te bir araya gelirken, Mermer Salon’daki görüşme yaklaşık 15 dakika sürdü. İki liderin çay içerken arasındaki görüşmede randevu gününün konuşulduğu belirtildi. Ancak iki lider fotoğrafta yan yana gelmedi. Erdoğan, Meclis’ten çıkışta yaptığı açıklamada ise “Özel ile haftaya görüşeceğiz” ifadesini kullandı.

"YER KONUŞULMADI"

Özel ile Erdoğan görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de iki ismin samimi bir buluşma gerçekleştirdiğini aktardı. Çay davetinin Erdoğan’dan geldiğini söyleyen Emir, “Sıcak bir görüşme gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanı, Genel Başkanımızın sağlığını sordu. Ameliyatlarının nasıl gerçekleştiğini sordu. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşme için ‘Önümüzdeki hafta’ denildi. Bundan sonra özel kalemler arasında bir iletişim olacak ve bu baş başa görüşme gerçekleşecek. Yerle ilgili herhangi bir şey konuşulmadı” bilgisini paylaştı.