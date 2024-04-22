Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a hareket etti

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:53

Güncelleme: 22.04.2024 - 09:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a doğru yola çıktı.

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın ardından Erbil'e de ziyarette bulunacak.