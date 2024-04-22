Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a hareket etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmek üzere Irak'a hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a doğru yola çıktı.
Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın ardından Erbil'e de ziyarette bulunacak.
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