Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a hareket etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmek üzere Irak'a hareket etti.

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'a hareket etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik ziyareti kapsamında Irak'ın başkenti Bağdat'a doğru yola çıktı. 

Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşecek. Erdoğan ile Sudani ortak basın toplantısı düzenleyecek, iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'ın ardından Erbil'e de ziyarette bulunacak.


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